وینس، اٹلی: جنوری 2024 میں غزہ شہر میں گولیوں سے چھلنی کار کے اندر پھنسی ایک 6 سالہ بچی نے لوگوں سے التجا کی کہ وہ اسے بچائیں۔ پہلی ایمبولینس سے رابطہ منقطع ہوگیا۔ ہند رجب اور اس کے خاندان کے پانچ افراد اور دو طبیب 12 دن بعد مردہ پائے گئے۔
اس کہانی کا اثر یہ ہوا کہ، اس کال میں ہند کی آواز کا آڈیو، بڑے پیمانے پر متاثر کن گانوں، احتجاجی تحریکوں میں استعمال ہونے کے بعد اب تیونس کے فلم ساز کاؤتھر بین ہانیہ کی ایک فلم بن گیا ہے۔
بدھ کو وینس فلم فیسٹیول میں "وائس آف ہند رجب" کو اسکرین کیا گیا۔ یہ اسرائیل اور حماس جنگ میں مدد کے لیے آواز لگانے والی ایک بچی کی آواز پر مبنی دستاویزی فلم ہے۔ فلم میں فلسطینی بچی ہند رجب کی کال کے حقیقی آڈیو کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس میں جو اداکار ہیں وہ ہند کی کال کے پہلے جواب دینے والوں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔
بین ہانیہ نے بتایا، جب آپ ہند رجب کی آواز سنتے ہیں تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ لاچار ہیں۔
جس گاڑی سے ہند رجب مدد کی آواز لگا رہی تھی اسی گاڑی میں اس کی کزن لایان بھی موجود تھی۔ اس نے خاندان کے افراد کو بتایا تھا کہ اسرائیلی فورسز ان پر فائرنگ کر رہی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ مارے جائیں۔ ہلال احمر نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس کی ایمبولینس پر فائرنگ کی۔ تبصرے کے لیے پوچھے جانے پر، فوج نے بنا کوئی وضاحت دیے کہا کہ، اس واقعے کا ابھی بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ریڈ کریسنٹ کے اپنے طبی ماہرین اور ہند سے رابطہ منقطع ہونے کے 12 دن بعد سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی گئی آڈیو کو سن کر، بین ہانیہ نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس معصوم آواز کی مدد کر سکیں۔
بین ہانیہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے اسے بچانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ انھوں نے کہا، یہ بات عقل سے پرے ہے کیونکہ میں جانتی تھی کہ سانحہ ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، 'میں کیا کر سکتی ہوں،' اور میں صرف ایک چیز جانتی ہوں: کہانیاں کیسے سنائیں۔"
اس دن کی کالوں کی مکمل ریکارڈنگ سننے کے بعد ہانیہ کا عزم پکا ہو گیا۔
بین ہانیہ نے ہند کی والدہ وسام حمادہ سے بات کی، جنہوں نے اسے ہند رجب کے بارے میں، سمندر سے اس کی محبت سے لے کر دانتوں کا ڈاکٹر بننے کے خواب تک سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد بن ہانیہ نے اپنی کاسٹ کو اکٹھا کیا، جن میں سجا کلیانی، موتاز ملہیس، کلارا خوری اور عامر ہلیل شامل ہیں۔ اس کے لیے یہ اہم تھا کہ اس کے اداکار فلسطینی تھے۔
بین ہانیہ نے کہا کہ "اس کہانی میں اور غزہ میں عام طور پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو افسانے سے باہر ہے۔" "مجھے کچھ بھی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جو پاگل بنا دے۔ کہانی، ریکارڈنگ، اس کی کزن کی موت سے شروع ہوتی ہے۔ اور اب ایک اور بچہ ہے جسے ہمیں بچانا چاہیے۔"
ایک چیز جو وہ نہیں دکھانا چاہتی تھی وہ لاشوں سے بھری شاٹ آؤٹ کار میں پھنسی ایک چھوٹی بچی تھی۔ بین ہانیہ کا کیمرہ ہلال احمر کے اندر جان بوجھ کر رکھا ہوا ہے۔
بین ہانیہ نے کہا، "میرے لیے، خوف کی تصاویر دکھانا زیادہ دلچسپ نہیں تھا کیونکہ ہم انہیں انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ہے جیسے دنیا بے حس ہو گئی ہے،" بین ہانیہ نے کہا۔ بچی کی آواز ان کے لیے ایک مقدس چیز تھی۔اس نقطہ نظر سے کہانی سنانے کا انتخاب میرے لیے بہترین طریقہ تھا۔
غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 22 ماہ کی جنگ میں 63,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: