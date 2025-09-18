'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کی اسکریننگ کی جھلکیاں: ایس آر کے اپنے خاندان کے ساتھ جادوئی انداز میں پیش ہوئے
Published : September 18, 2025 at 1:54 PM IST
حیدرآباد: آرین خان کی پہلی سیریز 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' آج 18 ستمبر کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی ہے۔ گزشتہ رات 17 ستمبر کو 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کی اسپیشل اسکریننگ ہوئی، جس میں بالی ووڈ کے کئی ستارے نظر آئے۔ یہاں آرین خان اپنی پوری فیملی کے ساتھ 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کی اسکریننگ پر پہنچے۔ شاہ رخ خان، گوری خان، سہانا خان اور ابرام خان سبھی 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کی اسکریننگ میں شاندار نظر آئے۔ اس موقع پر جہاں 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کی پوری اسٹار کاسٹ بھی موجود تھی وہیں سیریز میں نظر آنے والے سلمان خان اور عامر خان 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کی اسکریننگ سے غائب تھے۔
"دی بیڈز آف بالی ووڈ" کی اسکریننگ کے موقع پر سیریز کی اسٹار کاسٹ موجود تھیں، جن میں لکشیا، راگھو، سحر بمبا، رجت بیدی، منوج پاہوا، اور دیگر شامل تھے۔ انیل امبانی کے ساتھ ان کی اہلیہ نیتا امبانی بھی تھیں۔
آکاش امبانی اپنی اہلیہ شلوکا اور اننت امبانی اپنی بیوی رادھیکا مرچنٹ کے ساتھ پہنچے۔ بالی ووڈ ستاروں میں رنبیر کپور اپنی اہلیہ عالیہ بھٹ کے ساتھ ملبوس کریم ملبوسات میں پہنچے۔
فرح خان، راجکمار ہیرانی، اجے دیوگن، کاجول، ایٹلی، وکی کوشل، اننیا پانڈے، تمنا بھاٹیہ، مادھوری ڈکشٹ، شری رام نینے، شنایا کپور، پروڈیوسر بھوشن کمار، میرا راجپوت، اوری، ایشا امبانی، نویہ نویلی، بوبی دیول اپنی اہلیہ اور تانیا دیول کے ساتھ پہنچے تھے۔
سلمان خان کے بھانجے (ارباز خان اور سہیل خان کے بچوں) نے بھی اسکریننگ میں شرکت کی۔ ہریتھک روشن کی سابق اہلیہ سوزین خان اپنے بوائے فرینڈ ارسلان کے ساتھ پہنچ گئیں۔
سیریز "دی بیڈز آف بالی ووڈ" فلم انڈسٹری میں اداکاروں کی جدوجہد اور کو تلاش کرتی ہے۔ اس میں ڈرامہ، ایکشن، کامیڈی اور تھرل شامل ہیں۔
اسے آریان خان نے پروڈیوس کیا ہے اور اسے بلال صدیقی اور مناو چوہان نے مل کر لکھا ہے۔ فلم کی اسٹار کاسٹ میں لکشیا لالوانی، بوبی دیول، سحر بمبا، اور راگھو جوئیل شامل ہیں۔
اس سیریز میں ساشوت سچدیو کا اسکور انیرودھ روی چندر، اور اجول گپتا کے گانے شامل ہیں۔ یہ فلم شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان نے پروڈیوس کی ہے اور اسے ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بنایا گیا ہے۔ یہ سیریز کا پہلا سیزن ہے جو چھ اقساط پر مشتمل ہے۔