حیدرآباد: ٹالی ووڈ سپر اسٹار مہیش بابو آج 50 سال کے ہو گئے۔ مہیش بابو نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے مداحوں کو بڑا تحفہ دیا ہے۔ مہیش بابو ہدایت کار راجامولی کے ساتھ فلم SSMB29 میں مصروف ہیں، جنہوں نے فلم گنٹور کرم کے بعد سے باہوبلی اور RRR جیسی بڑی فلمیں دی ہیں اور آج 9 اگست کو اپنی سالگرہ کے موقع پر، انہوں نے فلم سے ایک بڑا دلچسپ اپ ڈیٹ شیئر کیا ہے۔ مہیش بابو اور راجامولی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فلم کے بغیر مہیش بابو چہرے کے پری لک ٹیزر پوسٹر جاری کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ فلم کا آفیشل بیان اور پوسٹر آنے والے نومبر 2025 میں ریلیز کیا جائے گا۔
مکمل پوسٹر کب آئے گا۔
پہلے بات کرتے ہیں راجامولی کی پوسٹ کی، جس میں انہوں نے ایک نوٹ بھی شیئر کیا ہے۔ راجامولی نے اپنی پوسٹ میں لکھا، 'دنیا اور ہندوستان میں سینما کے چاہنے والوں اور مہیش بابو کے مداحوں، ہمیں شوٹنگ شروع ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے اور ہم آپ کی بے تابی کی دل سے تعریف کرتے ہیں، اس فلم کی کہانی اور دائرہ کار بہت بڑا ہے، میرے خیال میں صرف تصویریں یا پریس کانفرنس اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی، ہم اس جوہر پر کام کر رہے ہیں، نومبر میں گہرائی سے آگاہ کیا جائے گا۔ آپ سب کے صبر کا شکریہ #GlobeTrotter
مہیش بابو مہادیو کے بھگت بن جائیں گے۔
اس پوسٹ کے ساتھ راجامولی نے مہیش بابو کے چہرے کے پری لک والے ٹیزر پوسٹر کو شیئر کیا ہے۔ اس پوسٹر میں مہیش بابو شیو کے بھگت کے روپ میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے گلے میں موتیوں کا ہار مہادیو کا تریپنڈ، ترشول، دمرو، نندی بیل اور رودرکش لٹکا ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مہیش بابو مہادیو کے بھکت بنتے نظر آئیں گے اور یہ ایک افسانوی فلم بھی ہو سکتی ہے۔
مہیش بابو نے اظہار تشکر کیا۔
مہیش بابو نے فلم کا اپنا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا، 'آپ سب کی محبتوں کا شکریہ' #GlobeTrotter مہیش بابو کی اس پوسٹ کو ڈھائی لاکھ سے زیادہ مداحوں نے پسند کیا ہے اور کئی مشہور شخصیات نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ اس پوسٹ کے ساتھ گلوبل ٹراٹر بھی لکھا گیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فلم کا ٹائٹل ہے۔ اب اس پوسٹ کے بعد مہیش بابو کے مداحوں کی بے صبری مزید بڑھ گئی ہے۔
فلم کی بات کریں تو اس میں پرینکا چوپڑا، آر مادھاون اور پرتھوی راج سوکمارن بھی نظر آئیں گے۔ فلم کی شوٹنگ سال 2026 میں ختم ہونے کی امید ہے۔ راجامولی آر آر آر سے اس فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔