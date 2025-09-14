نوئیڈا فلم سٹی سے سیاست تک، رضا مراد نے ان مسائل پر کھل کر بات کی، شاعرانہ انداز سے سماں باندھ دیا
تجربہ کار بالی ووڈ اداکار رضا مراد نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں مختلف مسائل پر کھل کر بات کی۔ ویڈیو دیکھیں...
Published : September 14, 2025 at 3:12 PM IST
لکھنؤ (اتر پردیش): تجربہ کار بالی ووڈ اداکار رضا مراد اپنی مضبوط اداکاری اور طاقتور آواز کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے نمک حرام، پریم روگ، 'رام تیری گنگا میلی' جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ہے۔ بالی ووڈ کو زبردست فلمیں دینے والے رضا مراد نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی بات چیت میں لکھنؤ سے اپنے پرانے تعلقات کو ساجھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ آنے سے انہیں ہمیشہ سکون اور خوشی ملتی ہے۔
رضا مراد کا لکھنؤ سے پرانا ناطہ رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے رضا مراد پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 'یہ رشتہ آج کا نہیں بلکہ برسوں پرانا ہے۔ میں سنہ 1960 میں پہلی بار لکھنؤ آیا۔ میرے چچا محمود آباد میں سب انسپکٹر تھے۔ اس وقت لکھنؤ میں حضرت گنج کا کیپیٹل تھیٹر مشہور تھا جہاں میں نے مغل اعظم فلم دیکھی۔ میں اس وقت رام پور میں رہتا تھا۔ لکھنؤ کی چوڑی سڑکیں اور عمارتیں مجھے ممبئی کی یاد دلاتی تھیں۔
انہوں نے لکھنؤ کی مہمان نوازی، خوراک اور ثقافت کو بے مثال قرار دیا۔ انہوں نے ایک شعر سناتے ہوئے لکھنؤ کے بارے میں کہا:
اے شہر لکھنؤ میں تجھے سلام ہے
تیرا ہی نام دوسرا جنت کا نام ہے
سیاست سے دوری کے معاملے پر رضا مراد نے واضح طور پر کہا کہ انہیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، 'ایک شخص سیاست سے باہر رہ کر بھی ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں آنا ضروری نہیں ہے۔
فلم انڈسٹری اور اتر پردیش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلے بڑے اداکار یہاں شوٹنگ کے لیے آنے سے کتراتے تھے لیکن اب سکیورٹی اور سہولیات بہتر ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، 'نوئیڈا میں ایک فلم سٹی بنائی جا رہی ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد اتر پردیش بھی ممبئی کے متوازی کھڑا ہوگا۔ جس طرح ممبئی میں مسلسل شوٹنگ ہوتی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔
اردو زبان سے اظہارِ محبت
اردو زبان سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، 'اردو ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ یہ کسی ایک طبقے کی زبان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اردو اخبارات پنجاب میں شائع ہوتے ہیں جب کہ وہاں صرف چند مسلمان ہیں۔ اردو ایسی زبان ہے کہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی کانوں کو میٹھی لگتی ہے۔ اسے مذہب کی نظر سے دیکھنا بالکل غلط ہے۔
زندگی کا سفر اور فلمی دنیا کی کامیابیاں
رضا مراد 23 اگست سنہ 1946 کو رام پور، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھی بالی ووڈ کے ایک سرگرم اداکار تھے۔ رضا مراد نے اپنے طویل کریئر میں 250 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ہندی کے علاوہ انہیں دیگر زبانوں کی فلموں اور ٹی وی سیریلز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ فلم انڈسٹری میں پچاس سال سے زیادہ عرصے سے سرگرم رضا مراد نے خدا، تردیو، پیار کا مندر، رام لکھن، پدماوت اور جودھا اکبر جیسی فلموں میں اپنی زبردست اداکاری سے خاص پہچان بنائی ہے۔
