پہلی کشمیری گلوکارہ پر مبنی فلم ’سانگس آف پیراڈائز‘ کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان، پوسٹر دیکھیں

حیدرآباد: پرائم ویڈیو کی فلم 'سانگس آف پیراڈائز' کے پریمیئر کا اعلان کردیا گیا ہے۔ یہ فلم پدم شری ایوارڈ یافتہ راج بیگم کی خصوصی کہانی اور سفر پر مبنی ہے۔ ایکسل انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ پیش کردہ اور ایپل ٹری پکچرز پروڈکشن اور رینزو فلمز پروڈکشن کے ذریعہ تیار کردہ، یہ کہانی کشمیر کی پہلی مشہور پلے بیک گلوکارہ کی موسیقی، ہمت اور مضبوط جذبے کو ظاہر کرتی ہے۔ جس نے نہ صرف وہاں کی خواتین کو متاثر کیا بلکہ انڈسٹری کو ایک نئی سمت بھی دی۔
دانش رینزو کی ہدایت کاری میں اور نرنجن آئینگر اور سنایانا کچرو کے ساتھ ان کے لکھے ہوئے گانے، پیراڈائز میں ایک شاندار کاسٹ ہے ۔جس میں صبا آزاد اور سونی رازدان دو مختلف ٹائم لائنز میں نور بیگم کے طور پر مرکزی کردار میں ہیں۔ زین خان درانی، شیبا چڈھا، تروک رینا اور لِلے ڈوبے کے ساتھ وادی کے خوبصورت پس منظر کے خلاف سیٹ کی گئی یہ فلم ہمت، شناخت اور بہادری کو تلاش کرتی ہے۔ پیراڈائز کے گانے کا پریمیئر 29 اگست کو ہندوستان اور 200 ممالک اور خطوں میں صرف پرائم ویڈیو پر ہوگا۔
منیش مینگھانی، ڈائریکٹر اور ہیڈ آف کنٹینٹ لائسنسنگ، پرائم ویڈیو، انڈیا نے کہا، "پرائم ویڈیو میں، ہم ایسی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں جو ہمارے ناظرین کے ساتھ تفریح، حوصلہ افزائی اور گہرا تعلق پیدا کرتی ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "سنگز آف پیراڈائز ایک نئی اور جذباتی کہانی پیش کرتا ہے جو کشمیر کی بھرپور موسیقی کی روایت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور شاندار پرفارمنس اور وراثت کے ساتھ جرات اور آزادی کی ایک غیر معروف سچی کہانی کو پیش کرتا ہے۔ ہم ان ایکسٹلر کے ساتھ اپنی شراکت داری کے ذریعے 200 سے زیادہ ممالک اور خطوں کے ناظرین تک اس دل دہلا دینے والی کہانی کو لے کر بہت پرجوش ہیں۔
ایکسل انٹرٹینمنٹ کے رتیش سدھوانی نے کہا، "سانگس آف پیراڈائز ایک ایسی کہانی ہے جو کشمیر کی ثقافت، جذبات اور امید کو ظاہر کرتی ہے۔ فلم پدم شری کی فاتح نور بیگم کی زندگی کے صفحات کو خوبصورتی سے کھولتی ہے، جن کی آواز نے نہ صرف کشمیر کو فخر محسوس کروایا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔ ہمیں اس خصوصی اور طاقتور ویڈیو میں پرائم منسٹر کی کہانی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ پرائم ویڈیو ایک حقیقی پارٹنر ہے جو ہمارے وژن کو شیئر کرتا ہے اور اس کہانی کو دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
فلم کے ہدایت کار اور مصنف دانش رینزو نے کہا، "فلم گانے آف پیراڈائز پدم شری کی فاتح راج بیگم کو دلی خراج عقیدت ہے۔ وہ ریڈیو کشمیر کی پہلی خاتون آواز تھیں۔ یہ فلم ان کی موسیقی، وراثت اور جرات سے متاثر ایک پرجوش کہانی بیان کرتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب معاشرہ خواتین کو جذباتی اور ثقافتی طور پر پابند کر رہا تھا، یہ خواب بھی ایک خواب تھاکیونکہ اس وقت عورت خواب دیکھنا بھی حرام تھا۔
صبا آزاد اور سونی رازدان نے اس خصوصی کہانی میں دو مختلف عمروں کے مرکزی کرداروں کو خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ان کے ساتھ دیگر کئی اداکاروں نے بھی شاندار کام کیا ہے۔ پرائم ویڈیو کی بدولت دنیا بھر کے ناظرین اب ان کی کہانی دیکھ سکیں گے، ایک ایسی کہانی جو عزت کی مستحق ہے۔