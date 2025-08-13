کے بی سی 17میں امیتابھ بچن کا انکشاف، دھرمیندر 'شعلے' کے سیٹ پر سوتے تھے، بتایا- جب آدھی رات کو

حیدرآباد: دھرمیندر، امیتابھ بچن، ہیما مالنی، سنجیو کمار اور جیا بچن اسٹارر آئیکونک فلم شعلے 15 اگست کو اپنے 50 سال مکمل کرنے جارہی ہے۔ شعلے، رمیش سپی کی ہدایت کاری میں، 15 اگست 1975 کو ریلیز ہوئی تھی۔ شعلے آج بھی لوگوں میں زندہ ہے اور لوگ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شعلے کے مکالمے اور کردار لوگوں کو آج بھی یاد ہیں۔ اب امیتابھ بچن نے فلم سے متعلق ایک مضحکہ خیز واقعہ شیئر کیا ہے۔ امیتابھ نے 11 اگست کو شروع ہونے والے کون بنے گا کروڑ پتی کے 17 ویں سیزن میں ناظرین کے سوال کے جواب میں فلم سے متعلق بی ٹی ایس کہانی کے بارے میں بتایا۔
دھرمیندر سیٹ پرہی سوجاتے تھے
سامعین نے پوچھا، 'سر، براہ کرم ہمیں شعلے کے بی ٹی ایس کے بارے میں بتائیں'۔ اس پر بگ بی نے کہا، 'شعلے کی بہت سی کہانیاں ہیں، ہم نے کئی سالوں تک وہاں شوٹنگ کی، دھرم پاجی بھی بہت لاپرواہ ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، انہیں کوئی پروا نہیں ہے، وہ آزادی سے رہتے ہیں، جس جگہ شوٹنگ ہوئی، رام گڑھ مشہور ہوا، وہاں ایسا کوئی شہر نہیں تھا، رات کو شوٹنگ ہوتی تھی، تو دھرم جی کہتے تھے کہ یار تم لوگ چلے جائیں، میں یہی سو جاوگا،
ہم لوگوں کو ہوٹل کیلئے اوٹی بنگلورو جانا پڑتا تھا ہوٹل جانے میں ڈیڑھ گھنٹہ لگتا تھا، وہ وہی سوجاتے تھے ، ہم دونوں اکٹھے آتے تھے، وہ اپنی گاڑی میں آتا تھا اور ہمارے پاس کار بھی تھی، ہم بنگلور سے جا رہے تھے، آدھی رات کو ہماری گاڑی مین روڈ پر ٹوٹ گئی۔
آدھی رات کو گاڑی خراب ہو گئی
اس کے بعد بگ بی نے کہا، 'لوگوں کو پتہ چلا تو بولے ارے دھرمیندر، تیس چالیس لوگ اکٹھے ہو گئے، دھرم نے کہا نیچے اتریں اور ہم گاڑی سے اترے، ایک آٹو آ رہا تھا اور ہم نے آٹو پکڑا اور رام گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے۔'
مزید پڑھیں: آپریشن سندور کی بہادر خواتین افسران کون بنے گا کروڑپتی پروگرام میں پہنچیں، ویومیکا سنگھ نے کہا- 25 منٹ میں کھیل ختم، دیکھیں
آپ کو بتاتے چلیں کہ فلم شعلے کا اسکرین پلے اور مکالمے سلیم جاوید کی جوڑی نے لکھے ہیں۔ فلم کی موسیقی آر ڈی برمن کی تھی۔ یہ فلم سال 1975 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی جس نے فلم مغل اعظم کا ریکارڈ توڑ دیا جس نے 15 سال تک کمائی کا ریکارڈ قائم کیا۔