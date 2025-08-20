حیدرآباد: بالی ووڈ کے 'بادشاہ' شاہ رخ خان کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جن کے مداحوں کی بڑی تعداد ہے۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال ہی میں دیکھنے کو ملا۔ سوشل میڈیا پر کنٹنٹ بنانےوالے ایک شخص نے ڈیلیوری بوائے کا روپ اختیار کر کے شاہ رخ کے گھر منت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ تاہم اس کے پیچھے اس کی کوئی بری نیت نہیں تھی۔
ایک عجیب لیکن مضحکہ خیز اسٹنٹ میں، ایک مواد تخلیق کار نے ڈیلیوری بوائے کا بھیس اپنا کر شاہ رخ خان کے ممبئی کے گھر منت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے انسٹاگرام پر اس کی ایک ویڈیو بھی اپ لوڈ کی ہے۔
ویڈیو میں کنٹینٹ بنانے والے نے اپنا تجربہ شیئر کیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا 'منت میں کھانا آن لائن ڈیلیور کیا جا سکتا ہے'۔ کنٹینٹ بنانے والے کا کہنا ہے کہ 'دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان کے گھر کھانا آن لائن پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ ان کے گھر میں داخل ہونا آسان نہیں ہے۔
ویڈیو میں وہ کنگ خان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ 'گھر کا مین گیٹ میرے سامنے کھلا تھا، لیکن میں وہاں سے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے شاہ رخ صاحب اور اپنے لیے دو کولڈ کافیوں کا آرڈر دیا اور نام شاہ رخ خان لکھا۔ پھر آرڈر صرف 5 منٹ میں آ گیا۔
بعد میں ایک ڈیلیوری ایگزیکٹو کو موٹر سائیکل پر آتے دیکھا گیا۔ پارسل لے کر منت کے سیکیورٹی گارڈ کے پاس گیا۔ تاہم مین گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے پچھلے گیٹ کی طرف بھیج دیا۔ ویڈیو کریئیٹر نے کہا کہ، 'میں گارڈ کو یہ کہتے ہوئے سن کر حیران رہ گیا کہ 'پچھلے گیٹ سے جاؤ'۔ ہاں، ہاں۔ پچھلے گیٹ سے۔ ویڈیو کرئیٹر نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ میں گھر کے اندر خفیہ پچھلے گیٹ سے جا سکتا ہوں، مین گیٹ سے نہیں۔ پھر میں جعلی ڈیلیوری بوائے کے روپ میں اس گیٹ پر پہنچا۔'
ویڈیو میں وہ پارسل لے کر کنگ خان کے گھر کے پچھلے گیٹ تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں، وہ گارڈ سے کہتا ہے، 'شاہ رخ خان کے لیے کسی نے آرڈر دیا ہے۔' گارڈ اسے کہتا ہے کہ اس شخص کو فون کرے جس نے آرڈر دیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی کال نہیں اٹھا رہا ہے۔
اس پر گارڈ نے طنزیہ انداز میں کہا، 'اگر شاہ رخ خان بلائے گا تو پورے کافی فروش ان کے سامنے ناچ جائے گے۔' ان کا مطلب تھا کہ شاہ رخ خود فون کریں گے تو کافی فروش خوشی سے ناچیں گے۔
ڈس کلیمر: یہ ویڈیو پرانی ہو سکتی ہے، کیونکہ شاہ رخ اور ان کی فیملی پہلے ہی منّت سے باہر ہیں۔ اس وقت منت میں تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔