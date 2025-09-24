نیشنل فلم ایوارڈ ملنے پر شاہ رخ خان کی فیملی خوش، بچوں نے کہا، آپ کہتے تھے کہ آپ نے کبھی سلور میڈل نہیں جیتا

نیشنل فلم ایوارڈ ملنے پر شاہ رخ خان کی فیملی خوش، بچوں نے کہا، آپ کہتے تھے کہ آپ نے کبھی سلور میڈل نہیں جیتا
شاہ رخ خان کے 71ویں نیشنل فلم ایوارڈز میں 'جوان' کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتنے کے بعد ان کی فیملی بہت خوش ہے۔
Published : September 24, 2025 at 12:56 PM IST
ممبئی: 71 ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی تقریب 23 ستمبر کو نئی دہلی کے وگیان بھون میں ہوئی۔ بالی ووڈ کے تین لیجنڈز: شاہ رخ خان، رانی مکھرجی اور کرن جوہر کو 71ویں نیشنل فلم ایوارڈز سے نوازا گیا۔ملیالم سپر اسٹار موہن لال کو بھی دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس اعزاز کے بعد بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کی فیملی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہلیہ گوری خان، بیٹی سہانا اور آریان خان نے کنگ خان کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرکے اس خاص لمحے کو منایا۔
سہانا اور آریان خان
شاہ رخ خان کو ان کی فلم ’جوان‘ کے لیے بہترین اداکار کے نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ان کے اہل خانہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ کنگ خان کی بیٹی سہانا خان اور بیٹے آریان نے انسٹاگرام پر ایک جذباتی نوٹ شیئر کیا، جس میں کنگ خان کی دو تصاویر بھی تھیں۔
پہلی تصویر میں کنگ خان سیلفی لیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے اور گلے میں نیشنل فلم ایوارڈ سلور میڈل پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری تصویر ایوارڈ کی تقریب سے پہلے لی گئی دکھائی دیتی ہے۔ اس خاص لمحے کو شیئر کرتے ہوئے سہانا اور آرین نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ کبھی سلور میڈل نہیں جیتے، صرف گولڈ میڈل ہارتے ہیں، لیکن یہ سلور میڈل تو گولڈ میڈل ہے۔ آپ کو باوقار نیشنل ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ مبارک ہو پاپا۔
مشہور شخصیات کا رد عمل
گوری خان نے سہانا اور آرین کی پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، "واہ، آپ سب سے پیار کرتے ہے۔" فلمساز اور کنگ خان کی بہترین دوست فرح خان نے لکھا کہ یہ بہت پیارا ہے، سونے کو چاندی مل گئی ہے۔ جوہی چاولہ، اننیا پانڈے اور شانایا کپور سمیت دیگر مشہور شخصیات نے بھی کنگ خان پر محبت کی بارش کی۔
شاہ رخ، یہ کیسا سفر رہا ہے۔ ”گوری خان
گوری خان نے بھی یہ خاص لمحہ منایا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر شاہ رخ خان کی ایک تصویر شیئر کی اور ان سے ان کے سفر کے بارے میں پوچھا۔ اپنی پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "شاہ رخ، یہ کیسا سفر رہا! نیشنل ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد، آپ اس کے مستحق ہیں۔ یہ آپ کی برسوں کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ اب میں اس ایوارڈ کے لیے ایک خصوصی مینٹل ڈیزائن کر رہی ہوں۔"
اس کے علاوہ، گوری خان نے ایک اور پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے چہیتے لوگوں کے بارے میں بات کی۔ اس نے رانی مکھرجی کے ساتھ شاہ رخ خان کی سیلفی اور کرن جوہر کی تصویر پوسٹ کی۔ ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے گوری نے لکھا، "آج کا دن میرے تین پسندیدہ فنکاروں کے لیے بہت خاص ہے۔ نیشنل ایوارڈ ملنا کتنے اعزاز کی بات ہے۔ آج آپ کی تمام محنت کا پھل ہے۔ حوصلہ افزائی کرتے رہیں، شاہ رخ خان، رانی مکھرجی، اور کرن جوہر۔"
نیشنل فلم ایوارڈز
نیشنل فلم ایوارڈز ہندوستان کا اعلیٰ ترین فلمی اعزاز ہیں، اور شاہ رخ خان کا بہترین اداکار کا ایوارڈ ان کے کیریئر کی ایک قابل ذکر کامیابی ہے۔ کنگ خان نے یہ ایوارڈ بالی ووڈ اداکار وکرانت میسی کے ساتھ شیئر کیا، جنھوں نے یہ ایوارڈ '12ویں فیل' میں اپنی اداکاری کے لیے حاصل کیا۔ وگیان بھون میں منعقدہ اس تقریب میں مختلف معززین نے شرکت کی جس میں صدر دروپدی مرمو نے چاندی کا کمل پیش کیا۔