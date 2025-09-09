جسم پر آرمی جیکٹ، ماتھے پر زخم، سلمان خان نے 'بیٹل آف گلوان' کے سیٹ سے پہلی تصویر شیئر کی، مداحوں نے بلاک بسٹر قرار دیا
گلوان کی جنگ سے سلمان خان کے چہرے کی پہلی جھلک نے فلم کے تئیں ان کے مداحوں کا جوش بڑھا دیا ہے۔
Published : September 9, 2025 at 2:47 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان سکندر کے فلاپ ہونے کے بعد فلم بیٹل آف گلوان کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ فلم کی شوٹنگ حال ہی میں شروع ہوئی ہے۔ گزشتہ روز سلمان خان اور فلم کی مرکزی اداکارہ چترانگدا سنگھ شوٹنگ کے لیے لیہہ لداخ پہنچے تھے اور آج 9 ستمبر کو بیٹل آف گلوان سے سلمان خان کے لک کی پہلی جھلک سامنے آئی ہے۔ آج 9 ستمبر کو سلمان خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی نئی فلم کے سیٹ سے ایک نئی تصویر شیئر کی ہے جسے دیکھ کر ان کے مداح قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ یہ فلم بلاک بسٹر ثابت ہوگی۔
سلمان خان کی سیٹ سے پہلی تصویر
بیٹل آف گلوان سے سلمان خان کے چہرے کی پہلی جھلک نے فلم کے لیے ان کے مداحوں کا جوش بڑھا دیا ہے۔ سلمان کا چہرہ کلپ بورڈ کے پیچھے ہے اور اس میں سین نمبر 86، شاٹ نمبر 1 اور ٹیک نمبر 1 لکھا ہے۔ سلمان کو آرمی جیکٹ میں دیکھا گیا ہے اور ان کے چہرے پر زخم ہے۔ سلمان خان نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 'گلوان کی جنگ'۔ اس خبر کے لکھے جانے تک اس پوسٹ کو 1 لاکھ 28 ہزار سے زائد مداحوں کی جانب سے لائیک کیا جا چکا ہے اور فلم کے کمنٹ باکس میں ردعمل کا سیلاب آ گیا ہے۔ اس پر سلمان خان کے بہت سے مداح پہلے ہی فلم کو بلاک بسٹر کا ٹیگ دے چکے ہیں۔
گلوان کی جنگ کے بارے میں
بیٹل آف گلوان کو اپوروا لاکھیا ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ شوٹ آؤٹ اور لوکھنڈ والا، حسینہ پارکر، ایک اجنبی اور مشن استنبول جیسی فلموں کی ہدایت کاری کر چکے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب وہ سلمان خان کے ساتھ کوئی فلم کرنے جا رہے ہیں۔ آخری بار انہوں نے فلم کریک ڈاؤن (2020) بنائی۔ فلم بیٹل آف گلوان کی بات کریں تو چترانگدا سنگھ اس میں ان کی ہیروئن ہوں گی۔ فلم کب ریلیز ہوگی اس بارے میں ابھی تک معلومات شیئر نہیں کی گئیں۔