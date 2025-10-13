سلمان خان نے 'سکندر' اور 'دبنگ' کے ہدایت کاروں پر طنز کیا! ایسی باتیں کہہ دیں کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے
بگ باس 19 کے ویک اینڈ کا وار ایپی سوڈ میں سلمان خان نے سکندر کے ڈائریکٹر کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔
Published : October 13, 2025 at 6:03 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان نے رواں سال فلم سکندر میں کام کیا۔ 2025 کی عید پر ریلیز ہونے والی یہ بھائی جان کی فلم تباہ کن ثابت ہوئی۔ فلم کی ناکامی کی وجہ سے سلمان خان پر کئی الزامات لگے۔ یہاں تک کہ فلم کے ڈائریکٹر اے آر مروگاداس نے بھی سکندر کی ناکامی کا ذمہ دار سلمان کو ٹھہرایا۔ سلمان خان نے اپنے مقبول ٹی وی ریئلٹی شو بگ باس 19 میں بات کرتے ہوئے سکندر کے ڈائریکٹر ابھینو کشیپ کے الزامات کا جواب دیا۔ فلم دبنگ کے ہدایت کار ابھینو کچھ دن قبل میں سلمان خان کے بارے میں کئی چونکا دینے والے بیانات دے چکے ہیں۔
اسٹینڈ اپ کامیڈین روی گپتا بگ باس 19 کے ویک اینڈ کا وار ایپیسوڈ میں نظر آئے۔ انہوں نے سامعین اور سلمان کو خوب ہنسایا۔ سیشن کے دوران سلمان نے سکندر کے ہدایت کار اے آر مروگاداس پر بھی طنز کیا اور ان کی فلم مدراسی کے مجموعہ پر تنقید کی۔ سلمان نے شوٹنگ سیٹ پر دیر سے پہنچنے کے الزامات کے بارے میں بھی کھل کر بات کی۔ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب روی نے سلمان سے پوچھا کہ انہیں کس فلم پر افسوس ہے۔ سلمان خان نے جواب دیا، "سوریاونشی" اور "نشچے"۔ روی نے مزید پوچھا کہ کیا حال ہی میں کوئی اور فلم ہے جس پر انہیں افسوس ہے۔ سلمان نے جواب دیا کہ ’نئی فلموں میں سے کوئی نہیں، لیکن لوگ اکثر سکندر کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا پلاٹ بہت اچھا تھا۔
سلمان نے کہا، "میں رات 9 بجے سیٹ پر پہنچ جاتا تھا۔ میری پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شوٹنگ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بات ہمارے ڈائریکٹر نے کہی تھی۔" شروع میں یہ فلم مروگادوس اور ساجد ناڈیاڈوالا کے درمیان تھی لیکن بعد میں ساجد نے پروجیکٹ چھوڑ دیا، پھر مروگاداس نے بھی فلم چھوڑ دی اور واپس ساؤتھ چلے گئے۔ اس سال مروگاداس کی فلم مدراسی بھی ریلیز ہوئی تھی۔ اس پر سلمان نے کہا کہ 'یہ فلم سکندر سے بڑی بلاک بسٹر ہے، کیونکہ اس کے اداکار صبح 6 بجے شوٹنگ سائٹ پہنچ جاتے تھے۔' ادھر اریتیج سنگھ کے ساتھ جھگڑے کے حوالے سے سلمان نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب اچھے دوست ہیں۔
اس دوران سلمان خان نے ابھینو کشیپ پر طنز بھی کیا پوچھا کہ کیا آپ کو کام مل گیا بھائی؟ سلمان خان ان دنوں اپنی نئی فلم ’’بیٹل آف گلوان‘‘ کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔