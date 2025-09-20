سلمان خان کی 'بیٹل آف گلوان' فلم: زخموں اور مشکل حالات کے باوجود 'بیٹل آف گلوان' کا پہلا شیڈول مکمل

ETV Bharat / entertainment

سلمان خان نے فلم کا پہلا اور سب سے مشکل 45 دن کا شیڈول لداخ میں 3-2 ڈگری درجۂ حرارت میں مکمل کیا۔

salman khan completed the first schedule of battle of galwan despite injuries and difficult conditions Urdu News
سلمان خان کی 'بیٹل آف گلوان' فلم (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 6:05 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد، تلنگانہ: بالی ووڈ کے سب سے بڑے سپر اسٹار سلمان خان نہ صرف لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں بلکہ باکس آفس پر اپنی شاندار پرفارمنس کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ کئی بلاک بسٹرس دینے کے بعد اب وہ اپنی اگلی فلم 'بیٹل آف گلوان' کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سلمان کی یہ فلم اپنے اعلان کے بعد سے سرخیوں میں ہے اور اب ایک اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ سلمان خان نے فلم کا پہلا 45 دن کا شیڈول مکمل کر لیا، اس طرح کل 15 دن شوٹنگ میں گزارے۔

سلمان خان نے اپنی آنے والی فلم "بیٹل آف گلوان" کے لیے 3-2 ڈگری سیلسیس کے درجۂ حرارت میں شوٹنگ کی، جس نے لداخ میں فلم کا پہلا اور سب سے مشکل 45 دن کا شیڈول مکمل کیا، جس میں 15 دن کا قیام بھی شامل تھا۔ آکسیجن کی کم سطح اور متعدد جسمانی چوٹوں کے باوجود، سپر اسٹار نے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے شوٹنگ جاری رکھی۔ دوسرا شیڈول ایک ہفتے میں شروع ہو جائے گا۔ اس دوران سلمان خان بھی زخموں سے صحت یاب ہونے میں وقت لیں گے۔

اس خبر نے سامعین کے تجسس کو مزید بڑھا دیا

رپورٹس کے مطابق سلمان خان اور ان کی ٹیم نے لداخ میں 3-2 ڈگری سینٹی گریڈ درجۂ حرارت میں شوٹنگ کی، اس دوران تمام افراد کو آکسیجن کی کم سطح اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سارا 45 دن کا شیڈول، جس میں سلمان 15 دن تک موجود رہے اور ان کے زخمی ہونے کے باوجود شوٹنگ جاری رکھنا، واقعی ان کی کام سے لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اپ ڈیٹ نے سامعین کے تجسس کو مزید بڑھا دیا ہے کہ ان کے پاس فلم کے لیے کیا ذخیرہ ہے۔ سلمان کے پاس زخموں سے صحت یاب ہونے کے لیے بہت کم وقت ہے، کیونکہ دوسرا شیڈول جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔

بیٹل آف گالوان، پہلے ہی آن لائن ہنگامہ کھڑا کر چکا

سلمان خان کی لائن اپ اس وقت ہائی اوکٹین کمرشل انٹرٹینرز سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا آنے والا اور انتہائی متوقع جنگی ڈرامہ، بیٹل آف گالوان، پہلے ہی آن لائن ایک ہنگامہ کھڑا کر چکا ہے اور اپنی پہلی نظر سے ہی سامعین میں جوش و خروش پیدا کر چکا ہے۔ کبیر خان کے ساتھ ان کی دوبارہ ٹیم، خاص طور پر بجرنگی بھائی جان 2 کے لیے، گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ وہی جذباتی کہانی پیش کر سکتا ہے جس نے ان کے پچھلے تعاون کو یادگار بنایا۔

SALMAN KHAN IN KASHMIR GALWANSALMAN KHAN BATTLE OF GALWAN SHOOTBATTLE OF GALWAN SHOOT IN LADAKHSALMAN KHAN POSES WITH SOLDIERSSALMAN KHAN IN GALWAN

