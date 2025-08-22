بارہمولہ کے مختلف علاقوں میں 28ویں صفر کے موقع پر پابندیاں عائد

بارہمولہ : شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں حکام نے جمعرات کو گنڈ خواجہ قاسم اور کنٹربگ گاؤں اور سنگھ پورہ، سب ڈویژن پٹن کے ملحقہ علاقوں میں 28 صفر کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پابندیوں کا حکم دیا ہے۔
ضلع مجسٹریٹ بارہمولہ، منگا شیرپا کے ایک آڈر کے مطابق، بھارتی شہری تحفظ سنہتا (BNSS)-2023 کی دفعہ 163 کا اطلاق کیا گیا ہے، جس میں چار یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے، جلوس نکالنے، آتشیں اسلحہ لے جانے اور پیشگی اجازت کے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندیاں 22 اگست کی شام 8:30 بجے سے 23 اگست 2025 کی رات 9:30 بجے تک نافذ رہیں گی۔
یہ حکم پولیس اور سول انتظامیہ کے ان پٹس کے بعد کیا گیا جس میں امن و امان کے ممکنہ مسائل کو اجاگر کیا گیا اگر اجتماع کی اجازت دی گئی۔ عہدیداروں نے حریف گروپوں کے درمیان تصادم کی سابقہ مثالوں کا حوالہ دیا جس کے نتیجے میں پولیس اسٹیشن پٹن اور ماگام میں ایف آئی آر درج کی گئیں۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، بارہمولہ، اور پٹن اور ماگام کے سب ڈویژنل مجسٹریٹس کی رپورٹوں میں علاقے میں جمود برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ بارہمولہ نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ 28 صفر کو گڑبڑ سے بچنے کے لیے اجتماعات کی اجازت نہ دی جائے۔
رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ پابندیاں احتیاطی ہیں، جس کا مقصد علاقے میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو یقینی بناتے ہوئے جان و مال کو لاحق کسی بھی خطرے سے بچانا ہے۔