او ٹی ٹی پر اجاگر ہوگی کشمیر کی پہلی پروفیشنل فٹ بال ٹیم کی دل دہلا دینے والی کہانی
ایک نیا اسپورٹس ڈرامہ 'ریئل کشمیر فٹ بال کلب' جلد ہی سونی لائیو پر آ رہا ہے۔ اس سیریز کا ٹیزر جاری کردیا گیا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 10:38 PM IST
سرینگر: اداکار محمد ذیشان ایوب اور مانو کول سونی لیو کے آنے والے اسپورٹس ڈرامہ 'ریئل کشمیر فٹ بال کلب' میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس شو میں ابھیشانت رانا بھی اہم کردار میں ہیں۔ میکرز نے ایک ٹیزر جاری کیا ہے جس میں کشمیر میں کھیل، جنون اور عزم مصمم کی ایک متاثر کن کہانی بیان کی گئی ہے۔
اتوار کو میکرز نے 'ریئل کشمیر فٹ بال کلب' کا ٹیزر جاری کیا۔ سیریز کے بارے میں مختصر تعارف دیتے ہوئے میکرز نے کیپشن میں لکھا، 'ایک نئے کھلاڑی کی کہانی، اجنبیوں کی کہانی، اتھل پتھل کی کہانی، لیکن سب سے بڑھ کر پیار کی کہانی: کھیلوں کے لیے، کشمیر کے لیے، امکانات کے لیے، ایک سچی کہانی سے متاثر، ریئل کشمیر فٹ بال کلب'۔
'ریئل کشمیر فٹ بال کلب' کے ٹیزر کی ایک جذباتی لائن یہ سب کہتی ہے۔ وہ سطر ہے، 'سڑک پر پتھر پھینکنے کے بجائے نوجوان فٹ بال کے میدان میں اپنی شناخت بنا رہے ہیں۔' سچے واقعات سے متاثر یہ ڈرامہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے کشمیر کے اپنے "ریئل میڈرڈ" کا خواب دیکھا اور ان نئے کھلاڑیوں کی بھی جنہوں نے کھیلنے کے لیے کمر کس لی۔
ریئل کشمیر کی جڑیں سنہ 2014 سے وابستہ ہیں، جب سیلاب نے وادی میں گھروں اور سڑکوں کو نگل لیا اور خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ ان مایوس کن حالات میں ایک مقامی اخبار کے ایڈیٹر شمیم معراج اور بزنس مین سندیپ چٹو کا خیال تھا کہ فٹ بال مایوسی سے نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ جو کھیل نوجوانوں کو مصروف رکھنے کے لیے پک اپ میچوں کے طور پر شروع ہوا وہ جلد ہی ایک پیشہ ور کلب میں تبدیل ہو گیا۔
سنہ 2016 میں تشکیل دی گئی 'ریئل کشمیر ایف سی' نے محض دو سال بعد آئی لیگ میں ترقی حاصل کر کے فٹ بال کی دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کے عروج نے وادی کو وہ چیز دی جس کا اسے طویل انتظار تھا، وہ تھی پہچان، جدوجہد کے لیے نہیں، بلکہ صلاحیت اور ہنر کے لیے۔
کلب نے تیزی سے سرینگر میں مداحوں کا مرکز بنا لیا۔ سرینگر کے ٹی آر سی ٹرف گراؤنڈ میں ہونے والے میچز تہواروں میں بدل گئے، جہاں خاندان کے خاندان کمبل اوڑھے، ہاتھ میں کانگڑی لیے سخت سردی میں کھیلوں کا جشن منایا۔ دکانداروں کو یاد ہے کہ وہ میچ کے دنوں میں ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک قہوہ بیچتے تھے۔
ان کا سب سے سخت مقابلہ لونسٹار کشمیر ایف سی کے خلاف تھا، ایک ایسی مقابلہ آرائی جس میں پڑوسیوں کے بیچ مقابلوں کا تڑکا تھا۔ حامیوں کے لیے یہ صرف پوائنٹس کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ثابت کرنے کا معاملہ تھا کہ کشمیر قومی فٹ بال کی کہانی کا حصہ ہے۔
ٹیزر میں ایک کردار (شاید شمیم) پوچھتا ہے، "سر، کشمیر کے بغیر پورا بھارت کیسا ہوگا؟" یہ سوال اس فخر کی عکاسی کرتا ہے کہ جو ہر بار ریئل کشمیر کے میدان میں اترنے پر فینس کو محسوس ہوتا تھا۔
ریئل کشمیر کی بنیاد اس کے دونوں بانیوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ جہاں چٹو اپنی انتھک وکالت سے کلب کا چہرہ بنے، وہیں شمیم نے بھی اس کی ابتدائی سمت طے کرنے میں یکساں اہم کردار ادا کیا۔ سنہ 2020 میں انہوں نے ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے کلب چھوڑ دیا۔ ان کے بعد چٹو اور بعد میں کاروباری ارشد شال کو باگ ڈور سونپ دی۔ چٹو کے دسمبر سنہ 2023 میں 57 سال کی عمر میں اچانک انتقال نے کھلاڑیوں اور مداحوں کو حیرت میں ڈال دیا۔
جموں و کشمیر کے سابق وزیر عثمان مجید نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ "وہ شخص جس کے ویژن نے یہ سب ممکن بنایا" ۔ مجید نے مزید کہا، "ان کی میراث صرف ایک فٹ بال کلب نہیں ہے، یہ پوری وادی کے نوجوانوں کے لیے ایک احساس، ایک تحریک اور امید کی کرن ہے۔"
برسوں سے کلب نے ریئل کشمیر کپ کی میزبانی کی اور ان غیر ملکی کھلاڑیوں کا خیرمقدم کیا ہے جو نئے مقامی کھلاڑیوں کے سرپرست بنے۔ کشمیریوں کے جذبے اور بین الاقوامی تجربے کے امتزاج نے ٹیم کو ایک منفرد شناخت دی ہے۔
کئی نوجوانوں کے لیے ریئل کشمیر کا مطلب تبدیلی اور اولوالعزمی ہے۔ ٹیزر میں ایک لائن کہتی ہے کہ "یہاں لوگوں کو نہ صرف کام ملتا ہے، بلکہ عزت بھی ملتی ہے۔ وہی عزت جس کے لیے کشمیری برسوں سے ترس رہے ہیں" ۔
فٹبالر خالد قیوم کا خیال ہے کہ کلب پہلے ہی اپنا انمٹ نشان چھوڑ چکا ہے۔ "ریئل کشمیر ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں مقامی کھلاڑی بین الاقوامی کھلاڑیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے بنیادی ڈھانچہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اس طرح کی مزید ٹیمیں کشمیر میں فٹ بال کی سطح کو بلند کریں گی۔"
آنے والی سیریز کو جیا انٹرٹینمنٹ اور اوشون انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے جس میں محمد ذیشان ایوب اور مانو کول مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کاسٹ میں ابھیشانت رانا، معظم بٹ، پریا چوہان، انمول ٹھاکریاڈھلن، افنان فضلی اور شمیم بٹ بھی شامل ہیں۔ اس کی ہدایت کاری مہیش متھائی اور راجیش ماپسکر نے کی ہے۔
