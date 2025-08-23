میں زندہ ہوں': یہ تجربہ کار اداکار اپنی موت کی افواہ سے پریشان، وضاحتیں دے کر تھک گیا، اب شکایت درج کرادی

ممبئی: معروف اداکار رضا مراد نے ممبئی کے امبولی پولیس اسٹیشن میں ایک باضابطہ شکایت درج کرائی ہے جب سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی پوسٹ وائرل ہوئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا ہے۔ اداکار نے انکشاف کیا کہ جھوٹی خبروں نے ان کے خاندان، دوستوں اور مداحوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا۔
اداکار رضا مراد نے جمعہ 22 اگست کو ممبئی کے امبولی پولیس اسٹیشن میں باضابطہ طور پر شکایت درج کروائی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی موت کے بارے میں ایک جھوٹی سوشل میڈیا پوسٹ آن لائن گردش کی گئی تھی اور وہ افواہوں کی بار بار وضاحت کرنے سے "تھک گئے" تھے۔ انہوں نے کہا کہ افواہوں نے انہیں بہت پریشان کیا اور وہ بار بار یہ واضح کرنے پر مجبور ہوئے کہ وہ زندہ ہیں۔
Actor Raza Murad files police complaint over " false death rumours"— ANI Digital (@ani_digital) August 22, 2025
read @ANI Story | https://t.co/J2VPNvzwIT#RazaMurad #Mumbai #DeathRumours pic.twitter.com/GmFVcdUIGm
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے رضا مراد نے دعویٰ کیا کہ کسی نے انہیں مردہ قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس پوسٹ میں خراج تحسین کے ساتھ ان کی تاریخ پیدائش اور 'جعلی تاریخ موت' بھی تھی۔
رضا مراد نے کہا، 'کچھ لوگ، جن وجوہات کی بنا پر میں نہیں سمجھ پا رہا، لگتا ہے کہ میرے وجود سے پریشان ہیں۔ انہوں نے میری موت کے بارے میں پوسٹ کیا اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے کئی سال کام کیا لیکن اب مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس پوسٹ میں میری یوم پیدائش اور موت کی جعلی تاریخ بھی بتائی۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔
اداکار نے کہا کہ وہ اس غلط معلومات کو مسلسل واضح کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، 'لوگوں کو بتاتے ہوئے میرا گلا، زبان اور ہونٹ خشک ہو گئے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ یہ جھوٹی خبر ہر طرف پھیل چکی ہے۔ مجھے پوری دنیا سے کالز اور پیغامات آرہے ہیں۔ لوگ مجھے اس پوسٹ کی کاپیاں بھی بھیج رہے ہیں۔
مراد نے افواہ پھیلانے والے شخص کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی ذہنیت بہت بری ہے۔ لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اہم چیز حاصل نہیں کی، اسی لیے اسے ایسی سستی حرکتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔'
انہوں نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی زور دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا، 'یہ اب بند ہونا چاہیے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مشہور شخصیات کو اکثر مردہ قرار دیا جاتا ہے جب کہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور جو بھی ایسا کرے اسے سزا ملنی چاہیے۔
مراد نے تصدیق کی کہ پولیس ان کی شکایت کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا، 'انہوں نے میری شکایت قبول کر لی ہے اور ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ معاملے کی تہہ تک جائیں گے اور ذمہ دار کو پکڑیں گے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
رضا مراد 1970 کی دہائی سے ہندی، بھوجپوری اور مختلف علاقائی زبانوں میں 250 سے زائد فلموں میں اپنی شاندار اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اپنی بھاری آواز کے لیے جانے جاتے ہیں، اسے زبردست ولن اور ہمدرد، برادرانہ کردار ادا کرنے کے لیے بھی سراہا جاتا ہے۔