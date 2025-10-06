مشہور جوڑا جلد ہی شادی کے بندھن میں بندھ جائے گا! کیا آپ جانتے ہیں وجے اور رشمیکا کی عمر میں کتنا فرق ہے؟
مداحوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہر کوئی گوگل پر سرچ کررہا ہے، ان دونوں کی عمروں میں کیا فرق ہے؟
Published : October 6, 2025 at 11:07 PM IST
حیدرآباد: ایسا لگتا ہے کہ ٹالی ووڈ کی جوڑی وجے دیوراکونڈا اور رشمیکا منڈنا کے درمیان محبت کی تشہیر شروع سے ہی سچ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ دونوں کچھ عرصے سے ریلیشن شپ میں ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ وجے-رشمیکا جلد ہی شادی کے رشتے میں بندھ جائیں گے۔ اس تناظر میں معلوم ہوا ہے کہ ان کی منگنی جمعہ کو حیدرآباد میں دونوں خاندانوں اور چند رشتہ داروں کی موجودگی میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فروری 2026 میں شادی کریں گے۔
وجے رشمیکا عمر کا فرق
وجے دیوراکونڈا اور ہیروئن رشمیکا مندنا، جو ہمیشہ ٹالی ووڈ کے سب سے رومانوی جوڑے کے طور پر خبروں میں وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ جب کہ کئی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ دونوں ریلیشن شپ میں ہیں، حال ہی میں ان کے قریبی دوستوں نے وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں کی منگنی ہو گئی ہے اور جلد ہی فروری 2026 میں شادی کر لیں گے۔ اس خبر پر مداحوں کی جانب سے بے حد خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ہر کوئی گوگل پر سرچ کر رہا ہے کہ ان دونوں کی عمروں میں فرق کیا ہے؟
رشمیکا وجے کی عمر کا فرق
رشمیکا منڈنا 5 اپریل 1996 کو کرناٹک میں پیدا ہوئیں۔ 2025 میں، ان کی عمر 29 سال ہے۔ وجے دیوراکونڈا 9 مئی 1989 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 36 سال ہے۔ یعنی رشمیکا اور وجے کی عمر میں 7 سال کا فرق ہے۔
محبت کی کہانی کیسے شروع ہوئی؟
وجے-رشمیکا نے 2018 میں فلم 'گیتا گووندم' کے ساتھ ایک رومانوی جوڑے کے طور پر ناظرین کو متاثر کیا۔ یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ دونوں کی قریبی کیمسٹری اور اسکرین پر موجودگی نے شائقین کو متاثر کیا۔ اس کے بعد 2019 میں 'ڈیئر کامریڈ' کی شوٹنگ کے دوران ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔
خصوصی لمحات اور مداحوں کی قیاس آرائیاں
'ڈیئر کامریڈ' کے بعد ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں قیاس آرائیاں مزید بڑھ گئیں۔ چھٹیوں کے دوران بھی دونوں کی تصاویر کا بیک گراؤنڈ ایک جیسا تھا اور ایسی افواہیں بھی تھیں کہ وہ ایک ساتھ چھٹیوں پر گئے تھے۔ تاہم دونوں نے اس رشتے کے بارے میں کبھی بھی باضابطہ طور پر کچھ نہیں کہا۔ لیکن، رشمیکا کو وجے کے خاندانی پروگراموں میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ، سب کچھ طے ہوا اور اب لگتا ہے کہ مثبت وضاحت آ گئی ہے.
مداحوں کی مہربانیوں سے
اب وہ فروری 2026 میں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ وجے اور رشمیکا کی محبت اور رشتہ ٹالی ووڈ میں ایک نئی کہانی بن گیا ہے۔ مداح اس جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اور سب کو انتظار ہے کہ وہ کب اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔
VD14 اپ ڈیٹ!
دریں اثنا، ایسا لگتا ہے کہ وجے کی اگلی فلم میں رشمیکا ہیروئن ہوں گی۔ اس منصوبے کو پہلے ہی حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ فلم کے حوالے سے ایک پوسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فلمی حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم 1800 کی دہائی میں برطانوی دور حکومت کی کہانی کے ساتھ آرہی ہے۔ اس میں وجے رائلسیما کے دیہی ماحول میں نظر آئیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب وجے دیوراکونڈا اس طرح کی فلم میں کام کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسکرپٹ کو مضبوط کہانی اور جذباتی مناظر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔
وجے اور رشمیکا کے ساتھ ہالی ووڈ اسٹار آرنلڈ
دوسری جانب ہدایت کار راہل سنکرتن پہلے ہی وجے دیوراکونڈا کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ دونوں کی 2018 میں ریلیز ہونے والی 'ٹیکسی والا' ہٹ رہی تھی۔ جہاں تک ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ کا تعلق ہے تو بین الاقوامی سینماٹوگرافر ایرک گوٹیر کیمرہ مین کے طور پر کام کریں گے۔ اجے-اتول اس کے لیے موسیقی ترتیب دیں گے۔ خبر ہے کہ وجے اور رشمیکا کے ساتھ ہالی ووڈ اسٹار آرنلڈ ووس بھی اداکاری کریں گے۔ تاہم اس فلم کے بارے میں مزید تفصیلات جلد سامنے آئیں گی۔