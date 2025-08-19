ETV Bharat / entertainment

پیر کی شام کو جے پور میں مس یونیورس انڈیا مقابلے کی فاتح کا اعلان کیا گیا۔

rajasthan girl manika vishwakarma crowned as miss universe india 2025 Urdu News
مینکا وشوکرما مس یونیورس انڈیا 2025 بن گئیں (ETV Bharat Rajasthan)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read

جے پور: راجستھان کی سرزمین نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی ہے۔ سری گنگا نگر کی بیٹی مینکا وشوکرما کو مس یونیورس انڈیا 2025 کا تاج پہنایا گیا۔ اب وہ اس سال کے آخر میں تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے 74ویں مس یونیورس مقابلے میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ راجستھان کے لئے فخر کا لمحہ ہے۔ ظاہر ہے، مینکا نے نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اس کی کامیابی نے یہ پیغام دیا ہے کہ چھوٹے شہروں اور قصبوں سے بھی بڑے خواب دیکھے جا سکتے ہیں۔

گنگا نگر سے شروع ہوا سفر، دہلی میں تیاری مکمل

تاج جیتنے کے بعد جے پور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مینکا وشوکرما نے کہا کہ ان کا سفر گنگا نگر شہر سے شروع ہوا۔ اس کے بعد وہ دہلی آئی اور مقابلے کی تیاری کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ ہمیں اپنے اندر اعتماد اور ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب نے بڑا کردار ادا کیا۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری مدد کی اور مجھے اس قابل بنایا۔ یہ مقابلہ محض ایک میدان نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ایک دنیا ہے جو انسان کے کردار کی تعمیر کرتی ہے۔ مینکا وشوکرما اب مس یونیورس 2025 میں ہندوستان کا جھنڈا لہرانے کی تیاری کریں گی۔

اروشی روتیلا کو جیوری میں شامل کیا گیا

بالی ووڈ اداکارہ اور سابق مس یونیورس انڈیا اروشی روتیلا بھی اس باوقار مقابلے میں جیوری ممبر کے طور پر موجود تھیں۔ انہوں نے کہا، مقابلہ بہت سخت تھا، لیکن جیتنے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میری 10ویں سالگرہ بھی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں اپنا فاتح مل گیا ہے۔ وہ یقینی طور پر ہمیں مس یونیورس پر فخر کرے گی۔

ریا سنگھا بنیں مس یونیورس انڈیا 2024، اروشی روتیلا نے کہا - ہندوستان کو مس یونیورس کا خطاب ملنے کی امید ہے۔

