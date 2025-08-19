جے پور: راجستھان کی سرزمین نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی ہے۔ سری گنگا نگر کی بیٹی مینکا وشوکرما کو مس یونیورس انڈیا 2025 کا تاج پہنایا گیا۔ اب وہ اس سال کے آخر میں تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے 74ویں مس یونیورس مقابلے میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ راجستھان کے لئے فخر کا لمحہ ہے۔ ظاہر ہے، مینکا نے نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اس کی کامیابی نے یہ پیغام دیا ہے کہ چھوٹے شہروں اور قصبوں سے بھی بڑے خواب دیکھے جا سکتے ہیں۔
#WATCH | جयपुर, राजस्थान: मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ताज से नवाजा गया। वह इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
گنگا نگر سے شروع ہوا سفر، دہلی میں تیاری مکمل
تاج جیتنے کے بعد جے پور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مینکا وشوکرما نے کہا کہ ان کا سفر گنگا نگر شہر سے شروع ہوا۔ اس کے بعد وہ دہلی آئی اور مقابلے کی تیاری کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ ہمیں اپنے اندر اعتماد اور ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب نے بڑا کردار ادا کیا۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری مدد کی اور مجھے اس قابل بنایا۔ یہ مقابلہ محض ایک میدان نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ایک دنیا ہے جو انسان کے کردار کی تعمیر کرتی ہے۔ مینکا وشوکرما اب مس یونیورس 2025 میں ہندوستان کا جھنڈا لہرانے کی تیاری کریں گی۔
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma crowned Miss Universe India 2025. She says,
"Even though I come from a small town, I've always had the support of my family and community. I received a good education, and none of this would have been possible without their support."
#WATCH | جयपुर: अभिनेत्री और जूरी सदस्य उर्वशी रौतेला ने कहा, " प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन विजेता हमारे साथ हैं। यह मेरी 10वीं वर्षगांठ भी है। हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारी विजेता मिल गई हैं... वह निश्चित रूप से मिस यूनिवर्स में हमें गौरवान्वित करेंगी..."
اروشی روتیلا کو جیوری میں شامل کیا گیا
بالی ووڈ اداکارہ اور سابق مس یونیورس انڈیا اروشی روتیلا بھی اس باوقار مقابلے میں جیوری ممبر کے طور پر موجود تھیں۔ انہوں نے کہا، مقابلہ بہت سخت تھا، لیکن جیتنے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میری 10ویں سالگرہ بھی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں اپنا فاتح مل گیا ہے۔ وہ یقینی طور پر ہمیں مس یونیورس پر فخر کرے گی۔
#WATCH | जयपुर: मिस यूनिवर्स इंडिया, मनिका विश्वकर्मा ने कहा, " ...मेरी यात्रा मेरे शहर गंगानगर से शुरू हुई। मैं दिल्ली आई और प्रतियोगिता की तैयारी की। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस जगाने की ज़रूरत है। सभी की इसमें बड़ी भूमिका थी... मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने…
