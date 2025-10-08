مشہور پنجابی گلوکار راجویر جاونڈا انتقال کر گئے، سڑک حادثے میں بری طرح زخمی ہوئے تھے
حادثے کے بعد گلوکارہ کو پہلے پنچکولہ لایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے ہار مان لی، پھر گلوکارہ کو موہالی کے اسپتال لےجایا گیا۔
Published : October 8, 2025 at 2:17 PM IST
چنڈی گڑھ: پنجابی گلوکار راجویر جاونڈا کے حوالے سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ ان کا آج انتقال ہو گیا۔ راجویر جاونڈا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے پنجابی انڈسٹری سے ایک اور چمکتا ہوا ستارہ چھین لیا۔ 27 ستمبر کو گلوکار راجویر جاونڈا ایک ہولناک سڑک حادثے شکار ہو گئے تھے۔ راجویر کو موہالی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور وہ زیر علاج تھے۔
Deeply saddened by the untimely passing of Rajvir Jawanda. Gone too soon, but his soulful voice will live on in every heartbeat of Punjab.— Manish Sisodia (@msisodia) October 8, 2025
My heartfelt condolences to his family, friends, and millions of fans. May Waheguru bless his soul with eternal peace. 🙏 pic.twitter.com/ZkU8KHDyxj
گلوکار 27 ستمبر کو شملہ جا رہے تھے کہ اچنار روڈ پر ان کی موٹر سائیکل ایک آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ اب خبر سامنے آئی ہے کہ راجویر جاونڈا انتقال کر گئے ہیں۔ راجویر جاونڈا نے اپنے پیچھے بیوی، ماں اور دو بچے چھوڑے ہیں، جب کہ ان کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ।— Harjot Singh Bains (@harjotbains) October 8, 2025
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ… pic.twitter.com/kkPWp53GvU
وزیر تعلیم ہرجوت سنگھ بینس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے گلوکار کی موت پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا، 'مشہور پنجابی گلوکار راجویر جاونڈا کے انتقال کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہماچل پردیش کے بادی علاقے میں حال ہی میں ایک سڑک حادثے کا شکار ہونے والے راجویر جوندا گزشتہ کئی دنوں سے فورٹس اسپتال میں داخل تھے۔ گرو صاحب مرحوم کی روح کو اپنے قدموں میں جگہ دیں اور اہل خانہ اور ان کی اچھی صحت کے خواہشمندوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دیں۔ راجویر جاونڈا کے گانے اور ان کی سریلی آواز ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔
Heartbreaking to hear about the untimely passing of Rajvir Jawanda.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 8, 2025
After days of brave struggle, he left us too soon.
Your soulful voice and vibrant spirit will echo in our hearts forever. Rest in eternal peace, Rajvir. pic.twitter.com/QW4WboSPgz
غور طلب ہے کہ حادثے کے بعد گلوکار کو ابتدائی طور پر پنچکولہ لے جایا گیا، لیکن وہاں کے ڈاکٹروں نے ہار مان لی اور پھر انہیں موہالی کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ گلوکار اس دن سے زیر علاج ہیں۔ اس دوران متعدد فنکار اور مداح ان کی عیادت کر رہے تھے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔
Very sad news. My heartfelt condolences to the entire family and all of Rajvir Jawanda’s friends. Sending love, strength, and healing prayers to everyone who needs them right now 🌹 pic.twitter.com/yhMCwwIw98— Dupinder Kaur Saran (@ascendlegacy) October 8, 2025
خاندان نے ایک اکھنڈ پاتھ (مسلسل دعائیہ خدمت) کا بھی اہتمام کیا، لیکن گلوکار کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ تقریباً 10 دن تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد آج انہوں نے آخری سانس لی۔ اس خبر نے نامور فنکاروں اور مداحوں میں ہلچل مچا دی ہے۔