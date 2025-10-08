ETV Bharat / entertainment

حادثے کے بعد گلوکارہ کو پہلے پنچکولہ لایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے ہار مان لی، پھر گلوکارہ کو موہالی کے اسپتال لےجایا گیا۔

مشہور پنجابی گلوکار راجویر جاونڈا انتقال کر گئے؛ سڑک حادثے میں بری طرح زخمی ہوئے تھے
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2025 at 2:17 PM IST

چنڈی گڑھ: پنجابی گلوکار راجویر جاونڈا کے حوالے سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ ان کا آج انتقال ہو گیا۔ راجویر جاونڈا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے پنجابی انڈسٹری سے ایک اور چمکتا ہوا ستارہ چھین لیا۔ 27 ستمبر کو گلوکار راجویر جاونڈا ایک ہولناک سڑک حادثے شکار ہو گئے تھے۔ راجویر کو موہالی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور وہ زیر علاج تھے۔

گلوکار 27 ستمبر کو شملہ جا رہے تھے کہ اچنار روڈ پر ان کی موٹر سائیکل ایک آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ اب خبر سامنے آئی ہے کہ راجویر جاونڈا انتقال کر گئے ہیں۔ راجویر جاونڈا نے اپنے پیچھے بیوی، ماں اور دو بچے چھوڑے ہیں، جب کہ ان کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔

وزیر تعلیم ہرجوت سنگھ بینس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے گلوکار کی موت پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا، 'مشہور پنجابی گلوکار راجویر جاونڈا کے انتقال کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہماچل پردیش کے بادی علاقے میں حال ہی میں ایک سڑک حادثے کا شکار ہونے والے راجویر جوندا گزشتہ کئی دنوں سے فورٹس اسپتال میں داخل تھے۔ گرو صاحب مرحوم کی روح کو اپنے قدموں میں جگہ دیں اور اہل خانہ اور ان کی اچھی صحت کے خواہشمندوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دیں۔ راجویر جاونڈا کے گانے اور ان کی سریلی آواز ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔

غور طلب ہے کہ حادثے کے بعد گلوکار کو ابتدائی طور پر پنچکولہ لے جایا گیا، لیکن وہاں کے ڈاکٹروں نے ہار مان لی اور پھر انہیں موہالی کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ گلوکار اس دن سے زیر علاج ہیں۔ اس دوران متعدد فنکار اور مداح ان کی عیادت کر رہے تھے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔

خاندان نے ایک اکھنڈ پاتھ (مسلسل دعائیہ خدمت) کا بھی اہتمام کیا، لیکن گلوکار کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ تقریباً 10 دن تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد آج انہوں نے آخری سانس لی۔ اس خبر نے نامور فنکاروں اور مداحوں میں ہلچل مچا دی ہے۔

