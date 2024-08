ETV Bharat / entertainment

جلد ملتے ہیں... پرینکا چوپڑا نے 'پانی' کی خصوصی اسکریننگ کے بعد ممبئی کو الوداع کہہ دیا - Priyanka Chopra

Published : Aug 27, 2024, 8:40 AM IST

By ETV Bharat Urdu Team

ممبئی: پریانکا چوپڑا آج 27 اگست کی صبح ممبئی سے روانہ ہوگئیں۔ اداکارہ نے فلائٹ کے اندر سے ایک کلپ شیئر کیا ہے۔ 'دیسی گرل' نے 23 اگست کو اچانک ممبئی آ کر اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔ اداکارہ اپنے بھائی سدھارتھ کی منگنی میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ خود وہاں گزشتہ پیر کو انہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی آنے والی مراٹھی فلم 'پانی' کی خصوصی اسکریننگ میں شرکت کی۔ تقریب میں اداکارہ کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔

پرینکا چوپڑا نے منگل (27 اگست) کی صبح اپنی آفیشل انسٹاگرام اسٹوری پر ایک کلپ شیئر کیا۔ کلپ میں، اداکارہ کہتی ہے، 'الوداع ممبئی'۔ اس کلپ کو شیئر کرتے ہوئے فوٹو کے کیپشن میں لکھا ہے 'See you soon Mumbai'.