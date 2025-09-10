نیپال جن زیڈ احتجاج: منیشا کوئرالا نے تشدد کی مذمت کی،'سنی سنسکاری کی تلسی کماری' اداکار نے جذباتی اپیل کی
منیشا کوئرالا نے نیپال میں مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اسے 'یوم سیاہ' قرار دیا۔ دیکھیں دیگر مشہور شخصیات نے کیا کہا...
Published : September 10, 2025 at 10:28 AM IST
ممبئی: نیپال میں جنریشن زیڈ، جسے جن-زیڈ بھی کہا جا رہا ہے، کے مظاہرے تھمنے کے آثار نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان مظاہروں نے تشدد، آتش زنی اور خونریزی کے ساتھ انتہائی المناک موڑ اختیار کر لیا ہے۔ ملک میں افراتفری کے بیچ نیپالی اور بالی ووڈ کی مشہور شخصیات نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
بالی ووڈ اداکارہ منیشا کوئرالہ نے پڑوسی ملک نیپال میں تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ نیپال میں پیدا ہونے والی منیشا کوئرالا نے پیر 8 ستمبر کو اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر پوسٹ کرکے ملک کی صورتحال پر ردعمل ظاہر کیا۔
نیپال کے لیے ایک سیاہ دن: منیشا کوئرالا
منیشا نے خون آلود جوتے کی تصویر کے ساتھ احتجاج کی ایک جھلک پوسٹ کی۔ انہوں نے نیپالی میں اپنی پوسٹ کا کیپشن دیا، 'آجکو دن نیپالکا لگی کالو دن ہو'۔ جب جناتکو آواز، بھرشٹاچارویرودھکو آکروش را نیاکو مانگلائی گولیل جواف دیو۔ (آج کا دن نیپال کے لیے ایک سیاہ دن ہے جب عوام کی آواز، بدعنوانی کے خلاف ان کے غصے اور انصاف کے مطالبے کا جواب گولیوں سے دیا گیا)۔
مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم پر بات کرتے ہوئے اداکارہ نے اسے 'یوم سیاہ' قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ احتجاج دراصل بدعنوانی کے خلاف تھا نہ کہ سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے خلاف۔ منیشا کوئرالا بیداری پھیلانے کی کوشش میں نیپال میں ہونے والے مظاہروں کے بارے میں اپ ڈیٹس شیئر کر رہی ہیں۔
منیشا نے دادا بی پی کو یاد کیا۔ کوئرالا
منگل کو، منیشا نے اپنے دادا، نیپال کے پہلے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم، بی پی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ کوئرالا۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر، منیشا نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر نیپال میں بدامنی پر اپنے مضبوط خیالات کا اعادہ کیا۔ منیشا کوئرالا کے دادا بشویشور پرساد کوئرالا نیپال کے پہلے وزیر اعظم تھے۔
روہت شراف کا ردعمل
شہرت روہت شراف نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر نیپال کے معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار اور دعائیں بھیجنے بھیجا ۔ اداکار جو اپنی آنے والی فلم 'سنی سنسکاری کی تلسی کماری' کی تشہیر میں مصروف ہیں، نے ایک جذباتی نوٹ شیئر کیا۔ انہوں نے انسٹاگرام اسٹوری پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، 'نیپال کے تمام لوگوں کے لیے... میری تعزیت اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی تنازعہ کی قیمت معصوم لوگوں کی جان نہیں ہونی چاہیے۔ تشدد کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ میں بات چیت، ہمدردی اور امن کی امید رکھتا ہوں۔'
نیپال جن-زیڈ احتجاج کیا ہے؟
کھٹمنڈو اور دیگر بڑے شہروں بشمول پوکھرا، بٹوال اور بیر گنج میں 8 ستمبر 2025 کو حکومت کی جانب سے ٹیکس ریونیو اور سائبر سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی کے بعد احتجاج شروع ہوا۔ مظاہرین ادارہ جاتی بدعنوانی اور گورننس میں تعصب کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلہ سازی کے عمل میں زیادہ جوابدہ اور شفاف ہو۔ مظاہرین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سے پابندی ہٹانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، جسے وہ آزادی اظہار کو دبانے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔
پیر کے روز، پولیس نے مظاہرین کے خلاف مہلک طاقت کا استعمال کیا، جس سے کھٹمنڈو اور آس پاس کے شہروں میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ کل رات دیر گئے، حکومت نے کئی سوشل میڈیا سائٹس پر سے پابندی ہٹا دی۔
اس کے بعد ملک کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے اپنا استعفیٰ پیش کیا جسے صدر رام چندر پوڈیل نے قبول کر لیا۔ احتجاج کے دوران طلباء نے اولی کے گھر سمیت کئی وزراء کے گھروں پر حملہ کیا۔ نیپال میں روزگار کے جاری بحران، جس میں روزانہ تقریباً 5000 نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ رہے ہیں، نے بدامنی کو مزید ہوا دی ہے۔