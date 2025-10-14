جانئے کیوں راگھو جویال نے 'دی پیراڈائز' میں نیچرل اسٹار نانی کے ساتھ کام کرنے پر خود کو خوش قسمت کہا
بے حد مقبول ڈانسر سے اداکار بنے راگھو جویال اس فلم میں تیلگو سنیما کے نیچرل اسٹار نانی کے ساتھ نظر آئیں گے۔
Published : October 14, 2025 at 3:59 PM IST
حیدرآباد: بے حد مقبول ڈانسر سے اداکار، بننے والے راگھو جویال، اپنی اگلی بڑی فلم"دی پیراڈائز" کے ساتھ اپنے اداکاری کے کیریئر میں ایک اہم قدم اٹھانے والے ہیں۔ وہ تیلگو سنیما کے پیارے نیچرل اسٹار نانی کے ساتھ نظر آئیں گے۔
فلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے، راگھو نے اپنے جوش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے نانی کے ساتھ میری اگلی فلم دی پیراڈائز میں دیکھیں۔ نانی، ایک نیچرل اسٹار ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں بہت خوش قسمت ہوں، یہ فلم، تیلگو اور ہندی میں ریلیز ہونے والی ہے۔ جس کی ہدایت کاری سری کانت اوڈیلا نے کی ہے۔ یہ بہت اچھی فلم ہے۔"
راگھو کا کسی جنوبی ہندوستانی سپر اسٹار کے ساتھ پہلا بڑا پروجیکٹ اور تیلگو سنیما میں ان کا پہلا قدم ہے۔ یہ فلم نایاب ہندوستانی فلموں میں سے ایک ہے جسے بین الاقوامی شائقین کے لیے کثیر زبانوں میں ریلیز کے لئے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہسپانوی بھی شامل ہے۔
دی پیراڈائز کو سری کانت اوڈیلا نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس میں نیچرل اسٹار نانی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، جو ایک بار پھر اپنی منفرد اسکرین پر موجودگی سے ناظرین کو مسحور کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلم کی موسیقی معروف موسیقار انیرودھ روی چندر نے ترتیب دی ہے، جس نے کہانی کے جذبے اور جذبات میں گہرائی کا اضافہ کیا ہے۔ پروجیکٹ کی ٹیم میں نمایاں نام شامل ہیں جیسے سینماٹوگرافر سی ایچ سائی، ایڈیٹر نوین نولی، اور پروڈکشن ڈیزائنر اویناش کولا۔
ایس ایل وی سینماز کی طرف سے تیار کردہ، دی پیراڈائز 26 مارچ 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔ یہ فلم آٹھ زبانوں میں ریلیز کی جائے گی، جس میں ہندی، تیلگو، تمل، انگریزی، ہسپانوی، بنگالی، کنڑ اور ملیالم شامل ہے۔