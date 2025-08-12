ETV Bharat / entertainment

آپریشن سندور کی بہادر خواتین افسران کے بی سی 17 پہنچ گئیں، ویومیکا سنگھ نے کہا- 25 منٹ میں کھیل ختم، دیکھیں - KBC 17 INDEPENDENCE DAY

کون بنے گا کروڑ پتی 17 میں، بحریہ، فوج اور فضائیہ کے اعلیٰ افسران کو دیکھا جائے گا جنہوں نے آپریشن سندور کیا۔

KBC 17 یوم آزادی مہا اتسو خصوصی ایپی سوڈ (SHOW POSTER)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 12:14 PM IST

حیدرآباد، تلنگانہ: صدی کے میگا اسٹار امیتابھ بچن کے مقبول ترین کوئز شو کون بنے گا کروڑ پتی کا 17واں سیزن 11 اگست سے شروع ہوگیا ہے۔ 25 سال سے زیادہ پرانے اس شو میں امیتابھ بچن ایک بار پھر بڑے جوش میں نظر آئے۔ شو کے نئے سیزن میں یوم آزادی 2025 کے حوالے سے ایک خصوصی قسط تیار کی گئی ہے جس میں حالیہ آپریشن سندور کے بہادر فوجی افسران کو دیکھا جائے گا۔ شو میں اس حب الوطنی کی قسط کا پرومو بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں آپریشن سندور کے بڑے افسران نظر آ رہے ہیں۔

آپریشن سندور کا ماسٹر مائنڈ

کرنل صوفیہ قریشی نے کہا، پاکستان جو کر رہا تھا، اس لیے جواب دینا ضروری اور درست تھا۔ اس کے بعد ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے کہا، 'پھر 1.05 سے 1.30 بجے تک کھیل 25 منٹ میں ختم ہو گیا تھا۔ تب کمانڈر پریرنا دیوستھلی کہتے ہیں، 'اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور تباہ کیا گیا، لیکن کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا، یہ نئی سوچ کے ساتھ ایک نیا ہندوستان ہے'۔ اس کے بعد امیتابھ بچن نے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگایا۔ پرومو کے کیپشن میں لکھا ہے، یہ یوم آزادی مہا اسپیشل اتسو ایپی سوڈ، 15 اگست رات 9 بجے پیش کیا جائے گا۔

KBC 17 کا پہلا مقابلہ کرنے والا

آپ کو بتاتے چلیں کہ کون بنے گا کروڑ پتی 17 کے پہلے ایپی سوڈ میں لکھنؤ کے رہنے والے اور بینکنگ سیکٹر میں کام کرنے والے مناوپریت ہاٹ سیٹ پر پہنچے تھے۔ اب تک وہ 25 لاکھ روپے جیت چکے ہیں اور اب 50 لاکھ روپے کے سوال پر ان کی گاڑی پھنس گئی اور کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے گیم چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور 25 لاکھ روپے لے کر گھر واپس آگئے۔

کیا تھا 50 لاکھ روپے کا سوال

ان سے 50 لاکھ روپے کا سوال پوچھا گیا، سوال تھا: رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنا شعری مجموعہ 'پوربی' کس جنوبی امریکی مصنف کو وقف کیا؟ اس سوال کے اختیارات ہیں: اے گیبریلا میسٹرل (Gabriela Mistral)، بی وکٹوریہ اوکیمپو (Victoria Ocampo)، سی ماریا لوئیسا بمبل (Maria Luisa Bombal)، ڈی ٹریسا ڈی لا پاررا (Teresa de la Parra)۔ جب کہ صحیح جواب آپشن بی ہے۔

