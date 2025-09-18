'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کے پریمیئر سے پہلے کرن جوہر کا آریان خان کے لیے خصوصی پیغام ہے، 'سیریز تو بن گئی بیٹا
فلمسازکرن جوہر نے آریان خان کی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی فلم 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کے پریمیئرسے قبل ایک جذباتی نوٹ لکھا
Published : September 18, 2025 at 1:48 PM IST
ممبئی: ڈائریکٹر پروڈیوسر کرن جوہر نے حال ہی میں بالی ووڈ سپر اسٹار اور قریبی دوست شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے لیے ایک جذباتی نوٹ لکھا۔ انہوں نے آریان کے آنے والے شو "دی بیڈز آف بالی ووڈ" کے ساتھ ان کی ہدایت کاری کی شروعات کی تعریف کی۔
بدھ 17 ستمبر کو کرن جوہر نے اپنے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ انہوں نے اس پوسٹ کے لیے ایک تصویر کا انتخاب کیا، جس میں وہ آریان خان کے ساتھ کیمرے کے لیے پوز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس خصوصی تصویر کو ایک طویل نوٹ کے ساتھ شیئر کیا۔
آریان کی تعریف کرتے ہوئے،کرن جوہر نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "چمکتے رہو، بیٹا۔ آج کی رات تمہاری بڑی رات ہے۔ جب تمہارا خاندان، دوست اور فلم انڈسٹری کھلے بازوؤں سے تمہارا استقبال کرے گے (تمہارے والد نے اسے قومی اعزاز بنایا)۔ تم نے ایک ایسا راستہ چنا جس پر بہت سے لوگوں نے کبھی غور بھی نہیں کیا: کیمرے کے پیچھے رہنا، کہانی سنانے والا اور اس پر عمل درآمد کا ماسٹر مائنڈ ہونا مشکل کام ہے۔ دو سال سے زیادہ عرصے سے، آپ نے کبھی بھی موقع کو ضائع نہیں کیا۔
انہوں نے مزید لکھا، "آپ کے پاس اپنی کہانی سنانے کا انوکھا انداز ہے، اور میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ لوگ بیڈس آف بالی وڈ سے تمہاری آواز سنیں۔ مجھے آپ پر بہت فخر ہے۔ مجھے آپ سے پیار ہے۔ (مجھے شو میں حصہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ، میں آپ سے من ہی من میں آپ سے پوچھنے کے لیے انتظار کر رہا تھا)... سیریز تو بن گئی بیٹا ، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔
آنے والی سیریز آسمان سنگھ (لکشیا) کی پیروی کرتی ہے، جو ایک مشہور شخصیت بننے کا خواب دیکھتا ہے۔ اپنے وفادار دوست پرویز (راگھو جوئیل)، تیز زبان منیجر سانیا (انیا سنگھ)، اور ان کا ہمیشہ ساتھ دینے والا خاندان: ان کے چچا اوتار (منوج پاہوا)، ماں نیتا سنگھ (مونا سنگھ) اور والد رجت سنگھ (وجیانت کوہلی) کے ساتھ، آسمان گلیمر کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔
مزید پڑھیں: فرحان اختر کو '120 بہادر' میں میجر شیطان سنگھ کے کردار کے لیے کیوں چنا گیا؟ ڈائریکٹر نے انکشاف کیا
اس شو میں رجت بیدی اور گوتمی کپور کے ساتھ بوبی دیول، لکشیا، سہر بامبا، منوج پاہوا، مونا سنگھ، منیش چودھری، راگھو جوئیل، انیا سنگھ، اور وجیانت کوہلی شامل ہیں۔ آریان خان کے شو میں سلمان خان، کرن جوہر اور رنویر سنگھ کے کیمیوز نظر آئیں گے۔