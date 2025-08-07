سرے (کینیڈا): بھارتی کامیڈین اور اداکار کپل شرما کے کینیڈا میں واقع کیپس کیفے پر مبینہ طور پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں اس طرح کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔
ایک وائرل سوشل میڈیا پوسٹ، جسے مبینہ طور پر گینگسٹر گولڈی ڈھلون نے شیئر کیا اور لارنس بشنوئی گینگ سے منسوب کیا، اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔
پوسٹ میں کہا گیا کہ "جے شری رام... آج جو کپل شرما کے کپ کیفے، سرے میں فائرنگ ہوئی ہے، اسکی ذمداری گولڈی ڈھلون تے لارنس بشنوئی گینگ لیتی ہے... اگلی کروائی جلدی ہی ممبئی میں کریں گے۔"
تاہم ابھی تک اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ کینیڈا میں سرے پولیس کے حکام نے ابھی تک کیپس کیفے میں فائرنگ کے بارے میں تفصیلات شیئر نہیں کی ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
جولائی میں ہوئی فائرنگ کے بعد سرے پولیس سروس نے کہا تھا کہ صبح 1:50 بجے (مقامی وقت کے مطابق) کیپس کیفے کے باہر کئی گولیاں چلنے کی آوازیں سنی گئیں۔ پولیس نے کہا تھا کہ فائرنگ کے وقت عملے کے کچھ ارکان ریستوراں کے اندر موجود تھے۔ واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
عمارت جہاں کیفے واقع ہے آس پاس میں ریٹیل یونٹس اور اوپر رہائشی اپارٹمنٹس ہیں۔ تاہم، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عمارت میں کتنے رہائشی رہتے ہیں۔
ایک بیان میں، سرے پولیس سروس نے کہا کہ تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ کہ "دوسرے واقعات سے تعلق اور ممکنہ محرکات کی جانچ کی جا رہی ہے۔"
فائرنگ سے متعلق معلومات رکھنے والے کسی بھی شخص کو پولیس نے 604-599-0502 یا 1-800-222-8477 پر کال کرنے کےلئے کہا ہے۔