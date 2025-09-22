ہریتھک روشن نے 'کنتارا: چیپٹر 1' کا ہندی ٹریلر لانچ کیا، رشبھ شیٹی اس بار اور بھی دھوم مچائیں گے
اب فلمسازوں کے پاس ہندی بیلٹ کے ناظرین کے لیے ایک بڑا سرپرائز تحفہ ہے جو کنتارا کا انتظار کر رہے ہیں۔
Published : September 22, 2025 at 4:14 PM IST
حیدرآباد: 2025 کی سب سے زیادہ متوقع فلموں میں سے ایک، رشبھ شیٹی اسٹارر کنتارا: چیپٹر 1، اس کی ریلیز کا انتظار کر رہی ہے۔ فلم کی ریلیز میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ناظرین جنہوں نے پہلے کنتارا کا سیکوئل دیکھا تھا وہ اس کے پریکوئل (کنتارا: چیپٹر 1) کے ٹریلر کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، جو آج 22 ستمبر کو ریلیز ہوا۔ کنتارا: چیپٹر 1 کے بنانے والے، ہومبلے نے کل ایک پوسٹ کی جس میں فلم کے ٹریلر کی ریلیز کا اعلان کیا گیا۔ اب فلم سازوں کے پاس ہندی بولنے والے شائقین کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے جو کنتارا کا انتظار کر رہے ہیں: باب 1۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار ہریتک روشن نے کنتارا: چیپٹر 1 کا ہندی ٹریلر لانچ کیا ہے۔
کنتارا: چیپٹر 1 کا ٹریلر ریلیز
آج 20 ستمبر ہومبلے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کا اعلان کیا۔ ہومبلے فلمز نے اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام ہینڈلز پر ایک پوسٹ جاری کی، جس میں فلم کنتارا: چیپٹر 1 کے پوسٹر پر ہریتک روشن کو دکھایا گیا ہے۔ پوسٹ کے کیپشن میں لکھا گیا، "جب دو سپر اسٹارز ملیں گے، کنتارا:
چیپٹر 1 کا ہندی ٹریلر شاندار اداکار ہریتک روشن کے ذریعہ لانچ کیا جائے گا۔ ٹریلر 22 ستمبر کو دوپہر 12:45 پر ریلیز کیا جائے گا۔ ٹریلر شیڈول کے مطابق 22 ستمبر کو جاری کیا گیا ہے۔ اس کی ٹیگ لائن ہے، "کچھ کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتیں، وہ زندہ رہتی ہیں۔"
کیسا ہے کنتارا ٹریلر؟
تقریباً تین منٹ کا ٹریلر ایک دلکش کہانی اور شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ شیوا کے بیٹے کے اس مقام پر پہنچنے سے شروع کرتے ہوئے جہاں اس کا باپ جنگل میں لاپتہ ہو گیا تھا، آگ کے گولے میں گم ہو گیا تھا، کنتارا باب 1 کا ٹریلر ایک کلاسک اچھے اور برائی کے تصادم کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ظالم کے خلاف مظلوم کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ ایک احتیاطی کہانی پیش کرتا ہے کہ لالچ کس طرح ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ فطرت، لوک داستانوں، اور خدا کے ساتھ انسانی تعلق کے موضوعات کو ایک ساتھ باندھتا ہے، اس دنیا کی ایک جھلک پیش کرتا ہے جس میں فلم سیٹ کی گئی ہے۔
ٹریلر کو دیکھتے ہوئے، "کنتارا اپنی مقبولیت پر پورا اترنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ہومبلے فلمز کی فلم، جو بھوت کولا رسم کے قدیم ماخذ پر مبنی ہے، ایک بار پھر ریشب شیٹی کے ذریعہ لائی گئی ہے، جس نے فلم میں اداکاری کی ہے، انہوں نے اس کی مشترکہ تحریر اور ہدایت کاری کی ہے۔ پریکوئل کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہومبلے کے مہتواکانکشی پانچ سالہ منصوبے کا حصہ ہے، جس میں بنگلورو میں واقع اسٹوڈیو نے چار جنوبی ہندوستانی زبانوں کی فلموں میں ₹3,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
کنتارا - کے بارے میں کیا خاص ہے؟
کنتارا، جو 2022 میں ریلیز ہوئی تھی، اس کا سیکوئل تھا۔ اب ایک پریکوئل ریلیز کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنتارا چیپٹر 1 میں، رشبھ شیٹی اپنے کردار کی ماضی کی کہانی کو ظاہر کریں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کا باپ، جو جنگل میں پوجا کرنے گیا تھا، کیسے غائب ہوا اور ایک طاقتور طاقت کے قبضے میں تھا۔ فلم میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہو کر شیطانی قوتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کنتارا چیپٹر 1 2 اکتوبر کو دسہرہ کے موقع پر ریلیز ہوگا۔