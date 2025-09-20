جالی ایل ایل بی 3 باکس آفس: افتتاحی دن 12 فلمی ریکارڈ توڑ دیا 'نشانچی' کو پیچھے چھوڑا
جالی ایل ایل بی 3 نے پہلے دن شاندار آغاز کیا اور رواں سال ریلیز ہونے والی ان 12 فلموں کا افتتاحی ریکارڈ توڑ دیا۔
Published : September 20, 2025 at 3:26 PM IST
حیدرآباد: اکشے کمار اور ارشد وارثی اسٹارر کورٹ روم کامیڈی ڈرامہ فلم جولی ایل ایل بی 3 19 ستمبر کو ریلیز ہوئی۔ سبھاش کپور کی ہدایت کاری میں بننے والی تیسری قسط اکشے اور ارشد کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ جگدیش تیاگی اور جگدیشور مشرا اب عدالت میں آمنے سامنے ہیں، ناظرین کے لیے ایک اہم نکتہ۔ پچھلی دو قسطیں پہلے ہی شائقین کے لیے کافی مقبول ہو چکی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تیسری قسط، جالی ایل ایل بی 3 کو سامعین کا کیا ردعمل ملتا ہے۔ آئیے فلم کی ابتدائی دن کی کمائی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس نے کون سے ریکارڈ توڑے۔
جالی ایل ایل بی 3 کی ابتدائی آمدنی
انوراگ کشیپ کی فلم نشان چی بھی جالی ایل ایل بی 3 کے ساتھ باکس آفس پر ریلیز ہوئی۔ تاہم، ایس اے سی این آئی ایل سی کے مطابق، جالی ایل ایل بی 3 نے پہلے دن ₹ 12.50 کروڑ (امریکی ڈالر 1.2 ملین) کما کر پہلے دن اپنا تسلط برقرار رکھا۔ Jolly LLB (2013) نے اپنے ابتدائی دن ₹3.12 کروڑ (US$1.2 ملین) کمائے۔ SACNILC کے مطابق، Jolly LLB 2 (2017) ہندوستان میں اپنے پہلے دن ₹13.20 کروڑ (US$1.2 ملین) کے ساتھ کھلا۔ اس کا مطلب ہے کہ جالی ایل ایل بی 3 2017 میں ریلیز ہونے والی جالی ایل ایل بی 2 کے قائم کردہ ریکارڈ کو توڑنے میں ناکام رہی۔
ابتدائی دن کی کمائی کے 12 فلموں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔
جالی ایل ایل بی 3 کا افتتاحی دن اتنا شاندار تھا کہ اس نے اس سال ریلیز ہونے والی 12 فلموں کے ابتدائی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ جولی ایل ایل بی 3 نے باکس آفس پر انوراگ کشیپ اور ایشوریہ ٹھاکرے کی نشانچی کو مؤثر طریقے سے پیچھے چھوڑ دیا۔ نشانچی نے اپنے پہلے دن 0.25 کروڑ روپے کے ساتھ اوپن کیا۔
گراؤنڈ زیرو - 1.15 کروڑ روپے
بنگال فائلز - 1.50 کروڑ روپے
ملک - 3.50 کروڑ روپے
دھڑک 2 - 3.65 کروڑ روپے
ڈپلومیٹ - 4.03 کروڑ روپے
میٹرو ان دنوں - 4.05 کروڑ روپے
ماں - 4.93 کروڑ روپے
بھول چوک معاف - 7.20 کروڑ روپے
2 سن آف سردار - 7.50 کروڑ روپے
کیسری چیپٹر 2 - 7.75 کروڑ روپے
ستارے زمین پر - 10.70 کروڑ روپے
اسکائی فورس - 12.25 کروڑ روپے
اکشے کمار کی 2025 میں سب سے بڑی اوپننگ
اس سال اکشے کمار کی اسکائی فورس، کیسری چیپٹر 2 اور ہاؤس فل 5 ریلیز ہوئیں۔ جالی ایل ایل بی 3 نے کیسری چیپٹر 2 اور اسکائی فورس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہاؤس فل 5 نے اپنے پہلے دن 23 کروڑ روپے کمائے جبکہ اسکائی فورس نے 12.25 کروڑ روپے کمائے۔
جالی ایل ایل بی 3 کے بارے میں
فلم میں اکشے کمار، ارشد وارثی، ہما قریشی، امریتا راؤ، سوربھ شکلا اور گجراج راؤ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ فلم بلاک بسٹر ثابت ہوگی۔