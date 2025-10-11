'غزل کنگ' جگجیت سنگھ اور چترا کی جوڑی نے موسیقی کو ایک نئی پہچان دی، بیٹے کی موت کا صدمہ آواز سے چھلکتا تھا

'غزل کنگ' جگجیت سنگھ اور چترا کی جوڑی نے موسیقی کو ایک نئی پہچان دی، بیٹے کی موت کا صدمہ آواز سے چھلکتا تھا
یہ نامور گلوکار کو نہ صرف ملک بھر کی عوام بلکہ گلوکاروں نے بھی انہیں بے حد پسند کیا۔
October 11, 2025
حیدرآباد: جگجیت سنگھ نے غزل کو عوام تک پہنچایا۔ ان کی سادہ زبان، سادہ موسیقی اور دلکش موسیقی نے انہیں "غزل کا بادشاہ" بنا دیا۔ انہوں نے روایتی اردو شاعری کو ایک نئی جہت دے کر اس کی نئی تعریف کی۔
ان کی مشہور غزلیں، جیسے "ہونٹو سے چھو لو تم،" "جھکی جھکی سی نظر"، "تمہیں دیکھا تو یہ خیال آیا،" "ہزاروں خواہشیں ایسی" اور "یہ کاغذ کی کشتی" آج بھی سننے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی غزلوں کی خاصیت یہ تھی کہ ہر سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ صرف انہی کے لیے گا رہے ہوں۔
راجستھان کے سری گنگا نگر میں پیدا ہونے والے جگجیت سنگھ نے بالی ووڈ میں پلے بیک سنگر بننے کا خواب دیکھا۔ وہ 1965 میں ممبئی چلے گئے اور اپنے موسیقی کے سفر کا آغاز کیا۔ اگرچہ ابتدائی طور پر ناکام رہے لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ بعد ازاں انہوں نے غزل کی صنف کو اپنایا اور اسے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔
پانچ دہائیوں کا یادگار سفر
جگجیت سنگھ نے اپنے کیریئر کا آغاز 1961 میں 20 سال کی عمر میں کیا۔ پانچ دہائیوں تک انہوں نے موسیقی کی دنیا میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کی آواز، موسیقی اور حساسیت نے انہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں غزل کے شائقین کو پسند کیا۔ آج بھی ان کی آواز ہر عمر کے سننے والوں کے دلوں کو چھوتی ہے، جس طرح ان کی زندگی میں تھی۔
چترا سنگھ نے جگجیت سنگھ کے بارے میں یہ بات کہی
جگجیت سنگھ کی اہلیہ اور گلوکارہ چترا سنگھ نے ایک بار کہا تھا کہ"غزل کو کسی زمانے میں بزرگوں کی موسیقی سمجھا جاتا تھا، جسے بیگم اختر اور انگوری بائی جیسے گلوکاروں نے گایا تھا، لیکن جگجیت جی نے اسے آسان کر دیا، ان کی گائیکی اتنی جذباتی تھی کہ سننے والے رو پڑتے۔ سامعین کے درمیان میں نے بیٹھ کر دیکھا مجھے مرد اور عورتیں روتے ہوئے نظر آئیں۔ انہوں نے اس طرح محسوس کیا کہ اگر وہ ہر ایک کے لیے ایسا محسوس کر رہے تھے کہ وہ ان کے لیے گا رہے ہیں۔" جذبات دلوں کو چھو گئے۔
جگجیت سنگھ نے غزل کو نہ صرف عوام تک پہنچایا بلکہ اسے ایک نئی اور جدید شکل بھی دی۔ انہوں نے 12 تاروں والے گٹار اور باس گٹار جیسے نئے آلات کو اپنی غزلوں میں شامل کرکے اسے ایک نئی شناخت دی۔ ان کی آواز درد اور جذبات سے لبریز تھی کہ سننے والے ان کے گیتوں میں کھو جاتے تھے۔
جگجیت سنگھ کو بھلے ہی مین اسٹریم بالی ووڈ میں کامیابی نہ ملی ہو، لیکن انہوں نے اپنا راستہ خود بنا کر بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ جیسا کہ چترا سنگھ نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا تھا، "جگجیت جی ایک منفرد موسیقار تھے۔ وہ ہر کسی کی طرح امنگوں کے ساتھ ممبئی آئے تھے۔ لیکن ان کی آواز اس قدر مخصوص تھی کہ کسی ہیرو سے مماثلت نہیں رکھتی تھی۔
جگجیت سنگھ کو بڑے بڑے گلوکاروں نے بھی سراہا تھا۔
ان کی گائیکی کو نامور گلوکاروں نے بھی سراہا ہے۔ لتا منگیشکر، جنہیں ہندوستان کی نائٹنگل کہا جاتا ہے، نے کہا، "جگجیت نے دل سے گایا، اس لیے وہ سب سے جڑ گئے۔" آشا بھوسلے نے کہا، "ان کی غزلیں سننا ایک سکون بخش تجربہ تھا۔" گلوکارہ اوشا اتھپ نے انہیں یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے عام لوگ بھی اچھی غزلوں سے لطف اندوز ہو سکے۔
ان کے 1976 کے البم "ناقابل فراموش" سے لے کر فلم "ارتھ" اور ٹی وی سیریل "مرزا غالب" تک ان کی موسیقی ہر گھر میں گونجتی رہی۔ اس نے نہ صرف تجارتی کامیابی حاصل کی بلکہ تنقیدی پذیرائی بھی حاصل کی۔ انہیں 1998 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، 2003 میں پدم بھوشن اور 2007 میں پارلیمنٹ میں خصوصی پرفارمنس دینے کا اعزاز ملا، جہاں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی غزل "لگتا نہیں ہے دل میرا" پیش کیا۔