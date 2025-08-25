کیا شردھا کپور کا لنکڈ ان اکاؤنٹ جعلی ہے؟ 'ستری' ​​نے مزاحیہ انداز میں مدد مانگی

ممبئی: بالی ووڈ اسٹار شردھا کپور اپنی اداکاری کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں اور مداح ان کی مضحکہ خیز پوسٹس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اداکارہ نے بتایا تھا کہ لنکڈ ان کا پروفائل جعلی قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لنکڈان کو ٹیگ کیا اور درخواست کی کہ وہ اس کے اکاؤنٹ کو جعلی کہنا بند کرے۔ اس کی درخواست کافی مضحکہ خیز تھی۔
شردھا کپور اپنے کاروباری سفر کا آغاز کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں لیکن حال ہی میں انہیں آن لائن خرابی کا سامنا کرنا پڑا۔ شردھا کو پتہ چلا کہ ان کا تصدیق شدہ لنکڈ ان اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے، جس سے وہ الجھن میں ہیں اور اپنی پیشے ورانہ کوششوں کے بارے میں اپ ڈیٹ شیئر کرنے سے قاصر ہیں۔
انہوں نے ایس کے لیے انسٹاگرام کی مدد لی۔ ہفتے کی رات دیر گئے، شردھا کپور نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ لنکڈ اِن کو ٹیگ کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا، 'ڈیئر لنکڈ اِن، میں اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ لنکڈ اِن اسے جعلی سمجھ رہا ہے۔'
’ستری‘ اداکارہ نے لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے مزید لکھا، ’کیا کوئی میری مدد کرسکتا ہے؟ اکاؤنٹ سیٹ اپ، پریمیم اور تصدیق شدہ ہے، پھر بھی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے کاروباری سفر کا اشتراک کرنا چاہتی ہوں، لیکن اکاؤنٹ شروع کرنا اپنے آپ میں ایک رکاوٹ بن گئی ہے۔
شردھا کپور کا ورک فرنٹ
ورک فرنٹ کی بات کریں تو شردھا کپور کو آخری بار ہارر کامیڈی فلم ’اسٹری 2‘ میں دیکھا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ 'چاوا' کے ہدایت کار لکشمن اٹیکر کے ساتھ ایک تاریخی ڈرامے میں کام کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ستری پروڈیوسر دنیش وجن کی پروڈیوس کردہ اس فلم کی شوٹنگ رواں سال نومبر میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ یہ فلم 2026 میں ریلیز ہونے کی امید ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ٹمبڈ کے ہدایت کار راہی انیل باروے کے ساتھ آنے والا بلا عنوان پروجیکٹ بھی ہے۔