ایم ایس دھونی کی پہلی فلم؟ 'کیپٹن کول' بنے ایکشن ہیرو، آر مادھون کے ساتھ چلائیں گولیاں
کیا ایم ایس دھونی فلم میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں؟ دراصل 'دی چیس' کے ٹیزر میں 'کیپٹن کول' ایکشن موڈ میں نظر آئے ہیں۔
حیدرآباد: ہندوستان کے لیجنڈری سابق کرکٹ کپتان ایم ایس دھونی کے مداحوں نے اب تک انہیں کرکٹ کے میدان میں یا کھلے عام فوٹو شوٹ میں دیکھا ہے۔ لیکن اس بار انہیں ایک سرپرائز ملنے والا ہے۔ جی ہاں، ایم ایس دھونی ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ مداحوں کے درمیان آرہے ہیں۔ انہوں نے اداکار آر مادھون کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ کے لیے ہاتھ ملایا ہے، جو پہلے ہی موضوع بحث بن چکا ہے۔
7 ستمبر کو آر مادھون نے سوشل میڈیا پر وسن بالا کے آنے والے پروجیکٹ 'دی چیس' کا ایک ٹیزر شیئر کیا، جس میں ایم ایس دھونی ایک ایکشن ہیرو کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ 'دی چیس' کے ٹیزر کو شیئر کرتے ہوئے مادھون نے کیپشن میں لکھا، 'ایک مشن، دو جنگجو، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لو، ایک جنگلی، دھماکہ خیز پیچھا شروع ہونے والا ہے۔ چیس ٹیزر اب آچکا ہے. ہدایت کار وسن بالا ہیں۔ جلد آرہا ہے۔'
ٹیزر میں، مادھون اور دھونی ٹاسک فورس افسر کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ دھونی کو ایک کول ہیڈ افسر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جب کہ مادھون کو رومانوی بتایا گیا ہے۔ دونوں 'ایک مشن' پر نکلے۔ دونوں کو ایکشن موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔
تاہم مادھون نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ پروجیکٹ فلم ہے، سیریز ہے یا کچھ اور۔ اگرچہ ابھی زیادہ معلومات سامنے نہیں آئی ہیں لیکن مداح یہ جاننے کے لیے بے تاب ہیں کہ کیا ایم ایس دھونی نے واقعی اپنے اداکاری کیرئیر کا آغاز وسن بالا کے پروجیکٹ 'دی چیس' میں آر مدھاون کے ساتھ کیا ہے؟
انسٹاگرام پر شیئر ہوتے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی اور لوگوں نے اپنے ردعمل سے کمنٹس سیکشن بھر دیا۔ دھونی کی بات کریں تو انہیں کئی اشتہارات میں دیکھا جا چکا ہے اور اس سے قبل انہوں نے تمل فلم GOAT میں بھی خصوصی کردار ادا کیا تھا۔
شائقین کا ردعمل
ایک مداح نے لکھا، 'اوہ مائی گاڈ، ماہی اور میڈی دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یہ بہت دلچسپ تھا''۔ ایک نے لکھا ہے، 'کیا یہ اشتہار ہے؟ میں بہت الجھن میں ہوں''۔ ایک مداح نے لکھا ہے، 'دھونی ہیرو، تھلا کو ایک وجہ سے آگ لگ گئی'۔ ایک اور مداح نے لکھا، 'ٹیزر جوش سے بھرا ہوا ہے'۔
آر مادھون کا ورک فرنٹ
ورک فرنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، مادھون کو حال ہی میں نیٹ فلکس کی فلم 'آپ جیسی کوئی' میں فاطمہ ثنا شیخ کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور انہیں اپنے کردار کی کافی تعریف ملی تھی۔ فلم میں محبت، صنفی کردار اور سماجی حالات سے متعلق بہت سے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ اب سب کی نظریں وسن بالا کے آنے والے پروجیکٹ دی چیس پر ہیں۔ شائقین اب مزید معلومات کے لیے بے تاب ہیں۔
