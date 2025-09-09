ETV Bharat / entertainment

'میں بالکل ٹھیک ہوں'، موت کی افواہوں پر برہم کاجل اگروال، کہا: افواہوں پر مت کرو یقین

کاجل اگروال اب رنبیر کپور اور سائی پلاوی کی فلم رامائن میں راون کی پٹرانی مندودری کے کردار میں نظر آئیں گی۔

i am perfectly fine kajal aggarwal calls absolutely untrue her death rumours Urdu News
کاجل اگروال (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
حیدر آباد، تلنگانہ: بالی ووڈ اور ساؤتھ سینما کی ایکٹیو اداکارہ کاجل اگروال کی موت کی خبر نے ہر طرف سرخیاں بنائیں۔ یہ خبر ان کے مداحوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا بن کر سامنے آئی۔ کہا جا رہا ہے کہ اداکارہ کی موت سڑک حادثے میں ہوئی ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی اور اداکارہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر آکر خود سچ بتایا اور ان تمام خبروں کو جھوٹا قرار دیا۔ اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک اور محفوظ ہیں۔ ساتھ ہی اداکارہ بھی اپنی موت کی افواہ سے ناراض ہو گئی ہیں۔

'میں بالکل ٹھیک ہوں'

اداکارہ نے اپنی انسٹا اسٹوری پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 'کچھ بے بنیاد خبریں آئی ہیں، جن میں کہا جا رہا ہے کہ میری موت سڑک حادثے میں ہوئی ہے، سچ پوچھیں تو یہ بہت مضحکہ خیز ہے، کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہے'۔ اداکارہ نے مزید لکھا کہ 'میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ ایسی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں اور اس پر یقین نہ کریں'۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کاجل اگروال ہندوستانی سنیما کی ہٹ اداکاراؤں کی فہرست میں شامل ہیں۔ حال ہی میں وہ فلم کناپا میں نظر آئی تھیں۔

i am perfectly fine kajal aggarwal calls absolutely untrue her death rumours Urdu News
کاجل اگروال کی پوسٹ (Kajal Aggarwal IG Story Post)

کاجل اگروال کا ورک فرنٹ

کاجل اگروال اب رنبیر کپور اور سائی پلاوی کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلم رامائن میں نظر آئیں گی، جو دو حصوں میں بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی آنے والی فلموں میں The Indian Story اور Indian 3 بھی شامل ہیں۔ کاجل ایک بچے کی ماں ہیں اور ان کے شوہر گوتم کچلو ایک بزنس مین ہیں۔ کاجل ہر روز سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہیں اور اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہیں۔

