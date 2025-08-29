حیدرآباد: سال 2025 کا آٹھواں مہینہ (اگست) مکمل ہونے والا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے 2025 کے یہ آٹھ مہینے کچھ خاص نہیں رہے کیونکہ رواں ماہ ریلیز ہونے والی فلمیں 'کولی اور وار 2' باکس آفس پر زیادہ دھوم مچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ سال 2025 میں اب تک صرف چھاوا اور سیارہ ہی سپر ہٹ فلموں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اگست میں ریلیز ہونے والی اجے دیوگن کی 'سن آف سردار 2' فلاپ ثابت ہوئی۔ اسی دوران سن آف سردار 2 کے ساتھ ریلیز ہونے والی دھڑک 2 نے لوگوں کو یقیناً متاثر کیا۔ اب 2025 کا نواں مہینہ ستمبر میں شروع ہونے والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ماہ کون کون سی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں۔
ستمبر میں ریلیز ہونے والی بالی وڈ فلمیں
باغی 4 (ستمبر 5)
ٹائیگر شراف ایک بار پھر اپنی ایکشن سے بھرپور فلم باغی کے ساتھ واپسی کر رہے ہیں۔ اس بار فلم کا چوتھا حصہ یعنی باغی 4 پانچ ستمبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے جا رہا ہے۔ فلم میں سنجے دت ایکشن کرتے نظر آئیں گے۔ سونم باجوہ فلم کی ہیروئن ہیں۔ یہ فلم ایکشن کے لحاظ سے اچھی ہو سکتی ہے۔
دی بنگال فائلز (5 ستمبر)
وویک اگنی ہوتری کی متنازعہ فلم دی بنگال فائلز 5 ستمبر کو ریلیز ہونے جارہی ہے۔ فلم کو لے کر ہنگامہ برپا ہے۔ فلم کی مرکزی اسٹار کاسٹ میں متھن چکرورتی، انوپم کھیر، درشن کمار اور پلوی جوشی شامل ہیں۔
ایک چتور نار (12 ستمبر)
نیل نتن مکیش اور دیویا کھوسلا کی فلم ایک چتر نار 12 ستمبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ فلم کا مزے دار ٹریلر حال ہی میں جاری کیا گیا ہے۔ یہ فلم کامیڈی اور سسپنس سے بھرپور ہے جس کے ہدایت کار امیش شکلا ہیں۔
لو ان ویتنام (12 ستمبر)
مشہور اداکارہ اونیت کور اور عالیہ بھٹ کی گنگوبائی کاٹھیواڑی اداکار شانتنو مہیشوری کی فلم 'لو ان ویتنام' ایک رومانوی ڈرامہ ہے۔ یہ فلم بھی 12 ستمبر کو ریلیز ہو رہی ہے۔
منو کیا کرے گا؟ (12 ستمبر)
آپ محبت حاصل کرنے یا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لئے کتنی دور جا سکتے ہیں؟ فلم "منو کیا کرے گا؟" اس سوال کے گرد گھومتا ہے۔ کیوریس آئی سنیما کے بینر تلے شرد مہرا کی پروڈیوس کردہ اور سنجے ترپاٹھی کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ ایک میوزیکل رومانٹک کامیڈی فلم ہے، جس میں دو نئے چہرے ویوم اور سچی بندرا نظر آئیں گے۔ فلم میں ونے پاٹھک، کمود مشرا اور چارو شنکر بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ اس کی موسیقی مشہور موسیقار للت پنڈت نے کمپوز کی ہے، اور کچھ گانے نغمہ نگار جاوید اختر نے لکھے ہیں۔
جولی ایل ایل بی 3 (ستمبر 19)
ساتھ ہی کورٹ روم ڈرامہ فلم جولی ایل ایل بی 3 انیس ستمبر کو ریلیز ہوگی۔ سبھاش کپور کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں اکشے کمار، ارشد وارثی اور سوربھ شکلا اپنی مزاحیہ کامیڈی سے ناظرین کو محظوظ کرتے نظر آئیں گے۔ فلم کے دو حصے پہلے ہی ہٹ ہو چکے ہیں۔
نشانچی (19 ستمبر)
'نشانچی' باکس آفس پر اکشے کمار اور ارشد وارثی کی فلم جولی ایل ایل بی 3 سے مقابلہ کرے گی۔ بالا صاحب ٹھاکرے کی پوتی ایشوریہ ٹھاکرے اس فلم سے بالی ووڈ میں ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں۔ فلم 19 ستمبر کو ریلیز ہوگی۔
ہانٹیڈ تھری ڈی - گھوسٹ آف دی پاسٹ (26 ستمبر)
اگر آپ ہارر فلم سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو Haunted 3D - Ghosts of the Past ستمبر میں بہترین آپشن ہے۔ فلم کا اعلان اس سال اپریل کے مہینے میں کیا گیا تھا۔ مہیش بھٹ، وکرم بھٹ اور آنند پنڈت کی یہ فلم 26 ستمبر کو ریلیز ہوگی۔ فلم میں گورو باجپائی، میموہ چکرورتی اور منویر چودھری اہم کردار میں ہوں گے۔
ساؤتھ سینما کی ستمبر میں ریلیز ہونے والی فلمیں
گرل فرینڈ (5 ستمبر)
سکندر کے بعد اب رشمیکا مندنا فلم دی گرل فرینڈ میں نظر آئیں گی۔ راہول رویندرن کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 5 ستمبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے جارہی ہے۔فلم میں رشمیکا مندنا، ڈکشٹ شیٹی مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔
دل مدراسی (5 ستمبر)
تمل زبان کی ایکشن تھرلر فلم دل مدراسی جس میں شیوکارتھیکیان اور رکمنی بھی شامل ہیں 5 ستمبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ فلم کی ہدایت کاری گجنی اور سکندر کے ہدایت کار اے آر مروگادوس ہیں۔ فلم کا ٹریلر حال ہی میں ریلیز ہوا ہے جس نے اداکار کے مداحوں کی بے صبری کو بڑھا دیا ہے۔
گھاٹی (5 ستمبر)
ساؤتھ سینما کی سپرہٹ اداکارہ انوشکا شیٹھی اسٹارر ایکشن کرائم فلم گھاٹی بھی ستمبر میں ریلیز ہوگی۔ ٹیزر سامنے آنے کے بعد سے انوشکا کے مداح اس فلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ فلم کے ہدایت کار کرش جاگرلامودی ہیں۔ فلم 5 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی۔
میرائی (5 ستمبر)
ہنومان اسٹار تیجا سجا اسٹارر فلم میرائی - سپر یودھا کا ٹریلر آج 28 اگست کو ریلیز کیا گیا ہے۔ فلم 5 ستمبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ یہ ایک ایکشن ایڈونچر فینٹسی فلم ہے، جس کی ہدایت کاری کارتک گھٹامانینی نے کی ہے۔
