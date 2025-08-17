گروگرام : یوٹیوبر الوش یادو کے گھر کے سامنے فائرنگ

گروگرام: تین موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے اتوار کی صبح گروگرام کے سیکٹر 57 میں یوٹیوبر ایلوش یادو کی رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کردی۔ پولیس نے بتایا کہ دو درجن سے زیادہ راؤنڈ فائر کئے گئے۔ الوش یادو اس گھر کی دوسری منزل پر رہتے ہیں جس کے سامنے آج کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے وقت الوش یادو اپنے فلیٹ پر نہیں تھے۔ گروگرام پولیس کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق، یہ واقعہ ایک موٹر سائیکل پر سوار تین افراد نے انجام دیا ہے۔
#WATCH | Firing at Elvish Yadav's residence | Between 5:30 and 6 AM today, some unknown persons fired at a house in the jurisdiction of Police Station Sector-56, Gurugram. Elvish Yadav lives on the second floor of the house in which the firing took place. Elvish Yadav was not at… pic.twitter.com/AEDjXhMwZc— ANI (@ANI) August 17, 2025
آج صبح تقریباً 5.30 بجے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یادو گھر پر نہیں تھے۔ تاہم، خاندان کے کچھ افراد گھر میں تھے، لیکن حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور فرانزک شواہد اکٹھے کیے اور علاقے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔
ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ خاندان کی شکایت کے مطابق جلد ہی ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ حملہ آوروں نے سیکٹر 57 میں یوٹیوبر کے گھر پر دو درجن سے زائد گولیاں چلائیں اور موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے بتایا کہ گولیاں زمین اور گھر کی پہلی منزل کو لگیں۔ خاندان کے ایک رکن کے مطابق، ایلویش کو واقعے سے پہلے کوئی دھمکی نہیں ملی تھی، اور وہ فی الحال ہریانہ سے باہر ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں۔