ای ٹی وی کے بے مثال 30 سال: ٹالی ووڈ ستاروں نے راموجی راؤ کو پیش کیا خراج، چینل کا شاندار سفر جاری

حیدرآباد: عالمی شہرت یافتہ ’ای ٹی وی‘ (ایناڈو ٹیلی ویژن) کے 30 سال مکمل ہونے کے پرمستر موقع پر راموجی فلم سٹی (آر ایف سی) میں جمعہ کی شام ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹالی ووڈ کے اسٹار اداکاروں کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ای ٹی وی کی جانب سے اپنے شاندار سفر کے 30 سال مکمل ہونے پر جشن منایا گیا اور تقریب میں ٹالی ووڈ کی مشہور شخصیات اور ٹیلی ویژن چینل کے سینئر عملے نے بانی اور عظیم صحافی آنجہانی راموجی راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا۔
'ای ٹی وی @ 30‘ کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں اسٹار ستاروں نے شرکت کی، جس میں میگا اسٹار چرنجیوی، اداکارہ کیرتی سریش کے علاوہ ممتاز شخصیات بشمول ہدایت کاروں کودندارامی ریڈی، بی گوپال، بویا پتی سرینو، اداکار مرلی موہن، برہمانندم، علی، پروڈیوسر ڈی سریش بابو، شیامنی گوپال ریڈی، شیامنی کے ایل کرینا ریڈی، شیام ریڈی اور دیگر شامل تھے۔
کیرتی نے ای ٹی وی کے 30 سالہ یادگار کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر فلمی دنیا کی مشہور شخصیات نے اداکاروں اور تکنیکی عملہ کو ایوارڈز سے نوازا جنہوں نے گزشتہ تین دہائیوں میں ای ٹی وی کی ترقی میں اپنا رول ادا کیا۔
24 مختلف شعبوں کے ماہرین اور عملہ کے ارکان جو ای ٹی وی کے آغاز سے ہی ادارہ کے ساتھ وابستہ ہیں، نے اپنے بہترین سفر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ "یہ ہمارا چینل ہے۔" انہوں نے ادارہ کے ذمہ داروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ’ای ٹی وی کا آغاز عوامی چینل کے طور پر ہوا اور آہستہ آہستہ یہ "ہمارا ٹی وی - ہماری طاقت" بن گیا۔
ڈائریکٹر کے راگھویندر راؤ نے کہاکہ "راموجی راؤ کے ساتھ میری رفاقت 30 سال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’اگر میں اپنے سیریلز سے 300-400 لوگوں کو روزگار فراہم کرسکتا ہوں تو اندازہ لگائیں کہ راموجی راؤ نے ای ٹی وی کے ذریعے کتنے لوگوں کو بہتر روزگار فراہم کیا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ’رامو جی راؤ نے لاکھوں افراد کو روزگار دیا ہے۔"
آسکر ایوارڈ یافتہ میوزک ڈائریکٹر ایم ایم کیروانی نے کہا کہ بطور میوزک ڈائریکٹر نیا جنم دینے کے لیے وہ ہمیشہ راموجی راؤ کے شکرگذار رہیں گے۔ وہیں اداکارہ خوشبو نے ای ٹی وی کے 30 سال مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ’یہ تو صرف آغاز ہے‘۔
راموجی راؤ کے ساتھ اپنی ایک یادگار گفتگو کو یاد کرتے ہوئے پروڈیوسر ڈی سریش بابو نے کہاکہ "راموجی راؤ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار جب وہ اسٹوڈیو بنائیں گے تو پوری انڈسٹری حیدرآباد منتقل ہو جائے گی۔ یہ ثابت قدمی کا ایک سبق ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔"
تجربہ کار اداکار چرنجیوی کو سنیما اور سماجی خدمات میں ان کی شراکت کے اعتراف میں راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چوہدری نے اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر چرنجیوی نے راموجی راؤ کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ "میں ای ٹی وی کے افتتاح، اس کی پہلی سالگرہ اور 20 ویں سال کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھا، 25 ویں سالگرہ کے دوران، چونکہ کوویڈ وبا کی پابندیاں نافذ تھیں، ایک کیک کاٹا گیا، جسے بہت پیار سے میرے گھر والوں کو بھیجا گیا تھا۔" میگا اسٹار نے کہاکہ "راموجی راؤ نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا ہے۔ ایناڈو سے مارگادرشی تک، ای ٹی وی سے لے کر راموجی فلم سٹی تک، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ ان کا نام ہمیشہ امر رہے گا۔"
کامیڈی کنگ برہمانندم نے کہا کہ "راموجی راؤ، راموجی فلم سٹی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے والی شخصیت کا نام ہے۔" کیرتی سریش نے راموجی راؤ کو تلگو روایت کے رہنما کے طور پر سراہا۔ انہوں نے کہا کہ "ای ٹی وی، ہمارا ٹی وی، آپ کا ٹی وی… یہ سب اس میراث کی عکاسی کرتا ہے۔"
پروڈیوسر شیام ریڈی نے راموجی راؤ کی جانب سے اپنے ملازمین سے متعلق کی گئی بات چیت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ "ایک بار میں نے راموجی راؤ سے پوچھا کہ کیا ان کا نظم و ضبط اور قواعد ان کے بعد بھی جاری رہیں گے؟ انہوں نے پر اعتماد انداز میں کہا تھا کہ 'میرا خاندان، میرے 40,000 ملازمین اسے آگے بڑھائیں گے'۔ ای ٹی وی کے 30 سالہ جشن کے موقع پر مشہور شخصیات اور موسیقاروں کی جانب سے شاندار پرفارمنس پیش کئے گئے۔
'ای ٹی وی اینتھم' گانا جو کیروانی نے ترتیب دیا اور چیتنیا پرساد نے لکھا تھا، کلپنا کی رہنمائی میں 50 نوجوان گلوکاروں نے گایا۔ گلوکارہ چترا، سنیتا، ایس پی شیلجا، ایس پی چرن کی موسیقی اور اوشا کرن موویز کے کلاسیکی دھنوں نے تقریب میں سماں باندھ دیا۔ 50 وائلن بجانے والے آرکسٹرا اور وینا کے جوڑے نے سامعین کو مسحور کر دیا۔ گلوکارہ سنیتا نے سمن کے لکھے ہوئے گانے پیش کیے، جو ای ٹی وی کے بہت سے مشہور ٹیلی سیریلز میں فلمائے گئے۔
بعد ازاں، گولڈن گرلز ٹیم کی طرف سے لارڈ ونائیکا پر ایک عقیدتی رقص پیش کیا گیا، جس کے بعد 'آپریشن سندور' پر ایک حب الوطنی کا تھیم گانا پیش کیا گیا جس سے قومی فخر کے جذبہ کو فروغ ملا۔ سدھیر، آدی اور رام پرساد کے ساتھ زبردست گروپ کی جانب پیش کئے گئے کامیڈی شو سے ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد، کیروانی کی ٹیم نے گھنٹاسلا اور ایس پی بالاسوبرامنیم کو موسیقی کو بھی خراج پیش کیا گیا۔
ایناڈو ٹیلی ویژن (ای ٹی وی) کے بارے میں:
1995 میں قائم کیا گیا، ایناڈو ٹیلی ویژن نیٹ ورک علاقائی ٹیلی ویژن سطح پر پیش پیش رہا ہے جس میں ای ٹی وی تلگو، ای ٹی وی بنگلہ، ای ٹی وی مراٹھی، ای ٹی وی کنڑ، ای ٹی وی اردو، ای ٹی وی گجراتی، ای ٹی وی اوڈیا، ای ٹی وی چھتیس گڑھ، ای ٹی وی مدھیہ پردیش، ای ٹی وی یو پی اور ای ٹی وی اتراکھنڈ و دیگر ہیں۔
ای ٹی وی نیٹ ورک میں تلگو میں کام کرنے والے سات چینلز کا ایک گلدستہ ہے -- ای ٹی وی (جنرل انٹرٹینمنٹ) ای ٹی وی آندھرا پردیش اور ای ٹی وی تلنگانہ (نیوز اینڈ انفوٹینمنٹ) اور ای ٹی وی پلس جیسے مخصوص چینلز - کامیڈی کے لئے جانے جاتے ہیں، صحت اور بہبود پر بھرپور مواد کے ساتھ ای ٹی وی لائف، ای ٹی وی ابھروچی چینل اور ای ٹی وی سنیما - تیلگو سنیما اور تفریحی چینل ہے۔