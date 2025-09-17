فرحان اختر کو '120 بہادر' میں میجر شیطان سنگھ کے کردار کے لیے کیوں چنا گیا؟ ڈائریکٹر نے انکشاف کیا
120 بہادران 120 ہندوستانی فوجیوں کی ناقابل یقین سچی کہانی پر مبنی ہے جو1962 میں ریزنگ لا کی لڑائی کے دوران ثابت قدم رہے۔
Published : September 17, 2025 at 11:38 AM IST
حیدر آباد: فرحان اختر کی آنے والی جنگ پر مبنی فلم "120 بہادر" ریزانگ لا کی جنگ کی ان کہی کہانی کو کھولے گی، 1962 کی ہند-چین جنگ کے موسم سرما کے درمیان سیٹ کی گئی، یہ فلم بہادری کے ایک غیر معمولی باب کو زندہ کرے گی، جہاں 120 بہادر سپاہیوں نے 13 بہادروں کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ تاریخ میں ان کا نام لکھوانا۔ فرحان اختر فلم میں میجر شیطان سنگھ کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ ڈائریکٹر رجنیش "راجی" گھئی نے بتایا کہ انہوں نے اس کردار کے لیے فرحان کو کیوں منتخب کیا۔
فرحان کی تعریف کرتے ہوئے ہدایتکار رجنیش گھئی نے کہا، 'میرے لیے یہ ان کی ایمانداری تھی، چاہے وہ بھاگ ملکھا بھاگ ہو یا دیگر کردار، ہر پرفارمنس جس کی میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے، جب انھوں نے ہاں کہا تو مجھے بہت خوشی ہوئی'، رجنیش کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایمانداری ان سب میں جھلکتی ہے، فرحان کے کردار میں فرحان شیطان سنگھ کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کے لیے اہم کام تھا۔ اگرچہ دونوں پہلے اشتہارات میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، لیکن رجنیش کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ بالکل مختلف سطح پر تھا۔
رجنیش نے فرحان کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے بطور اداکار اپنے ہدایت کاری کے تجربے کو کبھی مداخلت نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا، "خود ایک فلمساز ہونے کے ناطے، فرحان سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کہانی بنانے کے لیے کیا ضرورت ہے۔اگر ان کے پاس کوئی تجویز ہوتی تو وہ ہمیشہ کہتے، 'ریگی، اگر میں کر سکتا ہوں...'۔ ایسی عاجزی اور احترام کم ہی ہوتا ہے۔
120 بہادر 120 ہندوستانی فوجیوں کی ناقابل یقین سچی کہانی پر مبنی ہے جنہوں نے 1962 میں ریزنگ لا کی لڑائی کے دوران اپنے میدان میں کھڑے ہوئے، ہندوستانی فوجی تاریخ کے سب سے بہادر ترین موقف میں سے ایک ہے اور اس کے دل میں وہ اٹل لکیر ہے جو پوری فلم میں گونجتی ہے - 'ہم باتیں نہیں کرتے'۔
رجنیش گھئی کی ہدایت کاری اور رتیش سدھوانی، فرحان اختر کے ایکسل انٹرٹینمنٹ اور امیت چندرا کے ٹریگر ہیپی اسٹوڈیوز کے ذریعہ پروڈیوس کردہ، یہ فلم ایکسل انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کی ہے اور یہ 21 نومبر 2025 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔