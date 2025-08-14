ETV Bharat / entertainment

مغربی بنگال: ہراسانی اور چوری کے الزام میں اریجیت سنگھ اور باڈی گارڈ کے خلاف پولیس میں شکایت - COMPLAINT FILED AGAINST ARIJIT

شانتی نکیتن کے رہائشی نے گلوکار اریجیت سنگھ اور انکے باڈی گارڈ پر فلم بندی کے دوران ہراساں کرنے اور چوری کرنے کا الزام لگایا۔

اریجیت سنگھ
مغربی بنگال: ہراسانی اور چوری کے الزام میں اریجیت سنگھ اور باڈی گارڈ کے خلاف پولیس میں شکایت
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2025

حیدرآباد: مغربی بنگال کے شانتی نکیتن میں ایک مقامی باشندے نے گلوکار اور پدم شری ایوارڈ یافتہ اریجیت سنگھ اور ان کے محافظ کے خلاف پولیس میں تحریری شکایت درج کرائی ہے۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ 13 اگست کو شانتی نکیتن پولیس اسٹیشن حدود میں تلتور علاقے میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران پیش آیا۔

شکایت کے مطابق، شانتی نکیتن میں سبھاس پلی کے کملا کانتا لاہا، جو موسیقی کے آلات کے سازوسامان کے کاریگر ہیں، کوپئی میں کام کے لیے جا رہے تھے کہ شوٹنگ کے بعد سڑک کی رکاوٹوں نے انہیں روک دیا جس میں اریجیت سنگھ ملوث تھے۔ لہا نے الزام لگایا کہ ابتدائی طور پر گلوکار کے سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں وہاں سے گزرنے سے پہلے پانچ منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ تاہم انتظار کے بعد بھی انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ "میں کام پر جا رہا تھا، لیکن شوٹنگ نے راستہ روکا ہوا تھا۔ میں جلدی میں تھا، اس لیے میں نے درخواست کی کہ وہ مجھے گزرنے دیں۔ گارڈز نے مجھے پانچ منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ میں نے انتظار کیا، لیکن وہ تاخیر کرتے رہے۔" لہا نے مزید کہاکہ "جب میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے مجھے مزید 30 منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ مجھے ضروری کام تھا، اس لیے میں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے پولیس کی گاڑی میں زبردستی بٹھانے کی کوشش کی گئی اور اس جھگڑے میں میری سونے کی انگوٹھی غائب ہو گئی۔" انہوں نے سوال کیا کہ ’میں ایک فنکار ہوں، کوئی اور فنکار میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟‘

لہا نے دعویٰ کیا کہ واقعے کے دوران گارڈز نے اسے لے جانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور افراتفری میں اس کی انگوٹھی چوری ہوگئی۔ جھگڑے کے بعد، اس نے پہلے شانتی نکیتن پولیس اسٹیشن میں زبانی شکایت درج کروائی اور بعد میں اریجیت سنگھ اور اس کے محافظ کو ملزم کے طور پر نامزد کرتے ہوئے رسمی تحریری شکایت درج کرائی۔ بیر بھوم ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ ایس پی نے کہاکہ "ہم شکایت کو ہر زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔"

