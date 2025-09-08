بگ باس 19: 'وہ لوگ جو پوری دنیا میں پریشانی پھیلا رہے ہیں...'، سلمان خان نے 'ویک اینڈ کا وار' میں ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز کیا؟
'بگ باس 19' سے سلمان خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ نیٹیزنز اسے ڈونلڈ ٹرمپ سے جوڑ رہے ہیں۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 1:59 PM IST
ممبئی: 'بگ باس 19' کا 'ویک اینڈ کا وار' ایپی سوڈ توقع سے زیادہ تفریحی تھا۔ شو کے میزبان سلمان خان نے مقابلہ کرنے والوں کو رئیلٹی چیک دیا، اپنے خاص مزاح کا مظاہرہ کیا اور اپنی میزبانی سے ناظرین کے دل جیت لیے۔ اپنی تیز ذہانت کے لیے مشہور اداکار اپنے مضحکہ خیز انداز کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں۔
'بگ باس 19' کے 'ویک اینڈ کا وار' میں، سلمان خان نے گھر میں ہونے والی لڑائیوں پر براہ راست تنقید کی اور ان مقابلہ کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جو امن کو فروغ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں بحث کو فروغ دیتے ہیں۔
ایک تبصرہ جس نے فوری طور پر سامعین کی توجہ حاصل کی۔ فرزانہ بھٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے امن کے نوبل انعام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ پریشانی پیدا کرنے والوں کو امن انعام کی ضرورت ہے۔ یہ بیان صدر کے امن کا نوبل انعام ملنے کی افواہوں کے درمیان سامنے آیا ہے۔
نیٹیزین سلمان کے بیان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جوڑ رہے ہیں۔ نیٹیزنز نے قیاس کیا کہ یہ بیان براہ راست امریکی صدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اسے بین الاقوامی مسائل پر سلمان کی ہوشیار رائے کے طور پر دیکھا۔ اگرچہ سلمان نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن بہت سے سوشل میڈیا صارفین ان کے اس بیان کو ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح طنز کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
سلمان کا یہ طنز ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب یہ اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ نے جون میں امن کے نوبل انعام کے لیے اپنی نامزدگی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی حمایت مانگی تھی۔ انہوں نے ہندوستان پاکستان جنگ بندی کی کوششوں کا حوالہ دیا تھا، جسے پی ایم مودی نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ جنگ بندی پر دونوں فریقوں نے اتفاق کیا تھا۔ یہ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ ہے۔
مزید پڑھیں: ایم ایس دھونی کی پہلی فلم؟ 'کیپٹن کول' بنے ایکشن ہیرو، آر مادھون کے ساتھ چلائیں گولیاں
گزشتہ ایک سال کے دوران، ٹرمپ نے متعدد بار عالمی تنازعات کو 'حل کرنے' کا کریڈٹ لیا ہے، بشمول ہندوستان-پاکستان اور اسرائیل-فلسطین، متعلقہ ممالک کے دعووں کو مسترد کیے جانے کے باوجود۔ ان کے حامی اکثر یہ دلیل دیتے رہے ہیں کہ اس طرح کی کوششیں انہیں نوبل امن انعام کا دعویدار بناتی ہیں۔ نیٹیز ان کے اس دعوے کو سلمان کے بیان سے جوڑ رہے ہیں۔