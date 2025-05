خونریزی کی ذمہ دار لالچی پاکستانی فوج

انہوں نے لکھا کہ پاکستان پی او کے، کے لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ان علاقوں میں جو بھی خونریزی ہوتی ہے، اس کی ذمہ دار لالچی پاکستانی فوج ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1971 میں جس طرح 90 ہزار پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، انہیں دوبارہ ایسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔

بلوچ بیانیہ!!

پیارے ہندوستانی محب وطن میڈیا، یوٹیوب کے ساتھیوں، بھارت کے دفاع کے لیے لڑنے والے دانشوروں سے گزارش ہے کہ بلوچوں کو "پاکستان کے اپنے لوگ" نہ کہا جائے۔

ہم پاکستانی نہیں بلوچستانی ہیں

پاکستان کے اپنے لوگ وہ پنجابی ہیں جنہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا… میر یار بلوچ (@میر یار_بلوچ) 14 مئی 2025

