Published : September 6, 2025 at 6:14 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ فلمیں باغی 4 اور دی بنگال فائلز پانچ ستمبر کو ریلیز ہوئیں۔ باغی 4 ایک بڑے پیمانے پر ایکشن اور خونریزی کی فلم ہے، جبکہ دی بنگال فائلز ایک سچے واقعے کا قتل عام دکھاتی ہے۔ دونوں فلموں کا باکس آفس پر کریز تھا اور دونوں فلموں کو باکس آفس پر اچھا رسپانس ملا لیکن باغی 4 کا زیادہ چرچا رہا اور اسی لیے فلم نے باکس آفس پر پہلے دن اچھا بزنس کیا۔ آئیے جانتے ہیں باغی 4 اور دی بنگال فائلز نے پہلے دن باکس آفس پر کتنی کمائی کی۔
باغی 4 دن 1 کا مجموعہ
باغی 4 نے اپنے پہلے دن کی کلیکشن کے ساتھ پہلی باغی کے اوپننگ کلیکشن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ باغی (2016) نے 9.14 کروڑ روپے کے ساتھ اوپن کیا اور ساکنلک کے مطابق، باغی 4 نے 12 کروڑ روپے کے ساتھ اوپن کیا ہے۔ باغی 2 کا آغاز 25 کروڑ روپے اور باغی 3 نے 17 کروڑ روپے سے کیا۔ مارننگ شوز میں اس کی قبضے کی شرح 22.16 فیصد، دوپہر کے شوز میں 26.37 فیصد، شام کے شوز میں 27.51 فیصد اور رات کے شوز میں 37.23 فیصد ہے۔
بنگال فائلز ڈے 1
وویک اگنی ہوتری کی ہدایت کاری میں اور انوپم کھیر، متھن چکرورتی، پلاوی جوشی نے اداکاری کی، دی بنگال فائلز پہلے دن کی کمائی کے لحاظ سے باغی 4 سے بہت پیچھے رہ گئی۔ بنگال فائلز نے پہلے دن باکس آفس پر صرف 1.75 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے۔ جبکہ ہدایت کار کی پچھلی فلم دی کشمیر فائلز نے 3.55 کروڑ روپے اور دی ویکسین وار نے 0.85 کروڑ روپے کے ساتھ اوپن کیا تھا۔
ساتھ ہی ساوتھ سنیما کی دو بڑی فلمیں دل مدراسی اور گھٹی بھی 5 ستمبر کو باکس آفس پر ریلیز ہوئیں تاہم یہ دونوں فلمیں ہندی میں ریلیز نہیں ہوئیں۔