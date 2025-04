ETV Bharat / entertainment

اداکار اتل کلکرنی سیر کے لیے پہنچے پہلگام، کہا، کشمیر محفوظ ہے، اپنی بکنگ منسوخ نہ کریں - ATUL KULKARNI

کشمیر محفوظ ہے، اپنی بکنگ منسوخ نہ کریں، اداکار اتل کلکرنی کا پہلگام دورہ ( ETV BHARAT )

By Mir Farhat Maqbool Published : April 28, 2025 at 8:46 AM IST

سری نگر : پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردوں کی گولیوں کی بوچھار کے بعد سیاح کشمیر کی بکنگ منسوخ کر رہے ہیں۔ اس درمیان بالی ووڈ کے مشہور اداکار اتل کلکرنی اتوار کے روز سیاحوں کو اعتماد دلانے اور کشمیر کے محفوظ ہونے کا پیغام دینے کے لیے سیاحتی مقام پہلگام پہنچ گئے۔ کشمیر محفوظ ہے، اپنی بکنگ منسوخ نہ کریں، اداکار اتل کلکرنی کا پہلگام دورہ (ETV BHARAT) بالی ووڈ کی درجنوں سپرہٹ فلموں میں مختلف کردار ادا کرنے والے کلکرنی پہلگام پہنچے، قدرتی مقام پر مقامی لوگوں سے ملے اور اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ اداکار نے کہا کہ سیاحوں پر حملے کے بارے میں سوشل میڈیا پر لکھنے یا بولنے کے بجائے، انہوں نے کشمیر کا سفر کرنے اور ان لوگوں کو اعتماد دلانے کا فیصلہ کیا جنہوں نے بکنگ منسوخ کر دی ہے یا وادی کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتل کلکرنی مقامی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے (ETV BHARAT)

کلکرنی نے کہا کہ انہوں نے دردناک حملے کے بعد کشمیر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم وطنوں اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وادی محفوظ ہے۔ "دہشت گردوں نے اس قتل عام کو یہ پیغام دینے کے لیے انجام دیا کہ آپ کشمیر کا دورہ نہ کریں۔ لیکن کشمیر ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، تو ضرور آنا چاہیے،" انہوں نے 22 اپریل کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جس میں اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں بیسران گھاس کے میدان میں 25 سیاح اور ایک مقامی پونی والا مارا گیا تھا۔ ٹور آپریٹرز اور ہوٹل والوں نے حملے کے بعد سیاحوں کی بکنگ کی بڑے پیمانے پر منسوخی دیکھی ہے۔ منسوخیوں سے سیاحت کے شعبے کو ایک دھچکا لگا ہے جو کورونا وبائی امراض کے بعد پچھلے تین سالوں سے عروج پر تھا۔ گزشتہ برسوں کے عروج کے بعد اب سیاحت کا عروج دیکھنے میں آرہا تھا۔ اداکار اتل کلکرنی کا پہلگام دورہ (ETV BHARAT) اداکار نے کہا، "میں نے سنا ہے کہ 90 فیصد بکنگ منسوخ ہوئی ہیں۔ اپنی بکنگ منسوخ نہ کریں۔ ٹکٹ بک کرو اور یہاں آؤ۔ ہم یہاں محفوظ ہیں، ہماری انتظامیہ پوری تیاری کر رہی ہے اور ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مزید پڑھیں: پہلگام حملہ: بے گناہ شہریوں کو سزا نہ دیں، جموں و کشمیر کے رہنماؤں کی حکومت سے جذباتی اپیل کشمیریوں کی جانب سے حملے کی وسیع پیمانے پر مذمت کا حوالہ دیتے ہوئے کلکرنی نے کہا کہ وہ مقامی کشمیریوں سے ملے جو متاثرین کے لیے رو ئے اور غمزدہ تھے۔ جب وہ ممبئی واپس جائیں گے، تو انہوں نے کہا، وہ "محفوظ کشمیر اور دہشت گردی کو شکست دینے" کا پیغام پھیلائیں گے اور لوگوں کو اس جگہ کا دورہ کرنے پر راضی کریں گے۔ کشمیر محفوظ ہے، اپنی بکنگ منسوخ نہ کریں، اداکار اتل کلکرنی کا پہلگام دورہ (ETV BHARAT)

