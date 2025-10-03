’عریاں تصویروں کا مطالبہ‘! اکشے کمار کی بیٹی آن لائن ہراسانی کا شکار، اداکار نے سائبر سیفٹی تعلیم پر دیا زور

’عریاں تصویروں کا مطالبہ‘! اکشے کمار کی بیٹی آن لائن ہراسانی کا شکار، اداکار نے سائبر سیفٹی تعلیم پر دیا زور
اکشے کمار نے پریشان کن آن لائن گیمنگ کے واقعے کا انکشاف کیا جس میں انکی بیٹی کو آن لائن ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : October 3, 2025 at 9:18 PM IST
ممبئی: ممبئی میں سائبر بیداری ماہ 2025 کی افتتاحی تقریب میں اکشے کمار نے ایک ذاتی واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چند ماہ قبل ان کی 13 سالہ بیٹی ایک آن لائن ویڈیو گیم کھیل رہی تھی۔ یہ گیم کسی نامعلوم شخص کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی۔
گیم کے دوران، ان کی بیٹی کو ایک پیغام موصول ہوا۔ اس میں پوچھا گیا کہ "کیا آپ مرد ہیں یا عورت؟" بیٹی نے جواب دیا "عورت"۔ اس کے بعد اس شخص نے شرمناک مطالبہ کیا: "کیا آپ اپنی عریاں تصاویر بھیج سکتی ہیں؟"
اکشے کی بیٹی نے فوراً گیم بند کر دی اور اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ سائبر کرائم کس طرح معصوم بچوں کو نشانہ بناتا ہے اور کیسے یہ چھوٹی سی بات ایک بڑے خطرے میں بدل سکتی ہے۔
اکشے کمار نے زور دیا کہ سائبر کرائم اب گلی کوچوں کے جرائم سے بھی بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ یہ ایک خاموش دشمن ہے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس جرم کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔
انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اس بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ رہنے کے لیے تعلیم دینا بہت اہم ہے۔
اکشے کمار نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی کہ مہاراشٹر کے اسکولوں میں سائبر تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے۔ ان کا مشورہ تھا کہ ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں جماعت کے طلباء کے لیے ہر ہفتے ایک "سائبر پیریڈ" ہونا چاہیے۔ اس پیریڈ میں بچوں کو سائبر کرائم کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔
بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے یہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ انہیں آن لائن خطرات کو سمجھنا اور ان سے بچنے کے طریقے سیکھنا ہوں گے۔ یہ اقدام انہیں ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ رہنے میں مدد دے گا۔
