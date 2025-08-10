حیدرآباد، تلنگانہ: ہندوستانی کرکٹر محمد سراج نے اس سال آشا بھوسلے کی پوتی زنائی بھوسلے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ پارٹی سے ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئیں، جس کے بعد لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ شاید وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اپنی انسٹاگرام اسٹوریز میں دونوں نے ایک دوسرے کو 'بھائی' اور 'بہن' کہا۔ اب، ایک بار پھر، انہوں نے ڈیٹنگ افواہوں پر مکمل روک لگا دی ہے۔
زنائی نے 9 اگست کو رکھشا بندھن 2025 کے موقع پر محمد سراج کو راکھی باندھ کر یہ واضح کیا کہ ان کا رشتہ بہن اور بھائی کا ہے۔ بھائی بہن کی جوڑی نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر اپنے خاص لمحے کی ایک جھلک شیئر کی، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کافی ردعمل سامنے آیا ہے۔
زنائی بھوسلے نے انسٹاگرام پر محمد سراج کو راکھی باندھتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کیا۔ اس میں اس نے سراج کو بھی ٹیگ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کیپشن میں لکھا، ہیپی '(مبارک) راکھی۔ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔'
ویڈیو پر ردعمل
اس ویڈیو پر کافی ردعمل سامنے آیا ہے۔ جب کہ کچھ لوگوں نے قبول کیا ہے کہ یہ واقعی ایک افواہ تھی، کچھ لوگ خوش تھے کہ دونوں نے بغیر کسی رسمی بیان کے اس کے بارے میں بات کی۔ ایک صارف نے لکھا، 'فائنلی، تمام گپ شپ ختم کرو۔' ایک نے لکھا ہے، 'ارے بھائی ہم نے سوچا بھابھی، اب نکلی دیدی۔' ایک اور نے لکھا ہے، 'سب کی بولتی بند کر دی'۔
سراج کا نام ماہرہ کے ساتھ بھی جوڑا گیا
زنائی کے علاوہ سراج کا نام 'بگ باس 13' کی مقابلہ کرنے والی ماہرہ شرما کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے۔ اطلاعات تھیں کہ محمد سراج ماہرہ شرما کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ ماہرہ کو جب بھی ممبئی میں دیکھا گیا، پاپرازی ان سے سراج کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر کرکٹر نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر پوسٹ کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ماہرہ کو ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، 'میں پاپارازی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے اردگرد سوال پوچھنا بند کریں۔ یہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔
زنائی بھوسلے کون ہیں؟
زنائی بھوسلے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ ہندوستان کے سب سے معزز میوزیکل خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ لیجنڈ گلوکارہ آشا بھوسلے کی پوتی اور آنند انوجا بھوسلے کی بیٹی ہیں۔ زنائی کو اکثر اپنی دادی کے ساتھ پُرجوش اور خوشگوار لمحات گزارتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، جو ان کے قریبی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔