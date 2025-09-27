'دی بیڈز آف بالی ووڈ'کے سیزن 2 پر کام شروع ہوگیا، اس اداکار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ناظرین اس سے لطف اندوز ہوں گے
آریان خان کی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی سیریز 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' اپنے دوسرے سیزن کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہے۔
Published : September 27, 2025 at 4:45 PM IST
حیدرآباد: سپر اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی فلم ’دی بیڈیز آف بالی ووڈ‘ اپنے دوسرے سیزن کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہے۔ ہٹ سیریز میں جسراج سکسینہ کا کردار ادا کرنے والے اداکار رجت بیدی نے ایک حالیہ انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اگلے سیزن پر کام جاری ہے۔یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سیریز ناظرین اور ناقدین دونوں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ رجت نے یہ بھی کہا کہ ناظرین دوسرے سیزن میں انہیں اور بھی زیادہ دیکھیں گے۔
ایک انٹرویو میں اداکار نے کہا کہ ہاں، سیزن ٹو ہو رہا ہے، اس پر کام جاری ہے، مجھے امید ہے کہ ناظرین دوسرے سیزن میں مجھے مزید دیکھیں گے۔ اس شو کی مقبولیت نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی اسپاٹ لائٹ میں لایا ہے۔ اس محبت اور توجہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، اداکار نے کہا یہ ناقابل یقین ہے، صرف میں ہی نہیں، بلکہ میرا پورا خاندان، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں سب کچھ ایک ساتھ دیا ہے۔
رجت نے سیریز کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا اچانک میری زندگی نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ مجھے پوری دنیا سے بہت پیار مل رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرکار بارش رک گئی ہے اور سورج چمک رہا ہے۔ 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ دوسری چیزیں نہیں ہوئیں۔ خدا نے میرے لیے کچھ پلان کیا تھا۔
’’دی بیڈیز آف بالی ووڈ‘‘ میں زراج سکسینہ کا کردار بھی کافی کامیاب رہا ہے۔ وہ حال ہی میں آئی ایم ڈی بی انڈیا رینکنگ میں 954 ویں سے نویں نمبر پر آگیا ہے۔ شو کی کاسٹ میں لکشیا لالوانی، سحر بمبا، راگھو جوئیل، گوتمی کپور، منوج پاہوا، مونا سنگھ، اور انیا سنگھ بھی شامل ہیں۔ اس میں شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان اور کرن جوہر کے کیمیوز بھی شامل ہیں۔ "دی بیڈیز آف بالی ووڈ" کا پریمیئر 18 ستمبر کو نیٹ فلکس پر ہوا۔