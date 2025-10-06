ارباز خان باپ بن گئے، بیوی شوریٰ کے ساتھ پہلے بچے کا استقبال کیا، جانیں لڑکا ہے یا لڑکی؟
سلمان خان کے چھوٹے بھائی ارباز خان اور شوریٰ خان نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔
Published : October 6, 2025 at 1:20 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے چھوٹے بھائی فلمساز و اداکار ارباز خان ایک بار پھر باپ بن گئے۔ ارباز اور ان کی اہلیہ شوری خان نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس خبر سے خان خاندان میں بے پناہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سلمان خان، سہیل خان اور خاندان کے باقی افراد اس نئے رکن کی آمد پر بہت خوش ہیں۔
بالی ووڈ پاور جوڑے ارباز خان اور شوری خان نے اپنے پہلے بچے کو خوش آمدید کہا ہے۔ 2023 میں شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد، یہ جوڑا اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کر رہا ہے اور اب ایک بچی کے والدین ہیں۔
ارباز اور شوریٰ کی زندگی کے اس نئے باب کا جشن مناتے ہوئے، مداحوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا سیلاب آگیا ہے۔ تاہم خان خاندان یا جوڑے کی طرف سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
جوڑے کو پہلی بار P.D میں آتے دیکھا گیا تھا۔ 4 اکتوبر 2025 کو ہندوجا اسپتال۔ اسی دوران بچی کے بڑے بھائی ارہان خان اور اس کے چچا سہیل خان کو آج سہ پہر، 5 اکتوبر کو اسپتال میں اس سے ملنے جاتے دیکھا گیا۔
اسپتال جانے سے کچھ دن پہلے، جوڑے نے قریبی دوستوں اور کنبہ کے ساتھ بیبی شاور کا انعقاد کیا۔ تقریب میں سلمیٰ خان، ملائکہ اروڑا، ارہان خان، سہیل خان، ارپیتا خان اور سلمان خان سمیت پوری خان فیملی موجود تھی۔
ارباز خان اور شوری خان دسمبر 2023 میں ایک نجی تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھے جس میں قریبی دوستوں اور خاندان والوں نے شرکت کی۔ جوڑے نے جون 2025 میں اپنے حمل کا اعلان کیا۔
ارباز خان کا یہ دوسرا بچہ ہے۔ ان کی پہلے شادی ملائکہ اروڑہ سے ہوئی تھی اور ان کا ایک 22 سالہ بیٹا ارہان خان ہے۔ شادی کے 19 سال بعد، جوڑے نے 2017 میں علیحدگی اختیار کی۔ پھر ارباز نے دسمبر 2023 میں اپنی گرل فرینڈ، شوریٰ سے ایک نجی تقریب میں شادی کی۔ شوریٰ کے لیے یہ ان کا پہلا بچہ ہے، جو اس لمحے کو مزید خاص بناتا ہے۔