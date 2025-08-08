نئی دہلی: دہلی میں اداکارہ ہما قریشی کے کزن کے قتل کی خبر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارکنگ کے تنازع پر آصف قریشی نامی شخص کو قتل کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں دو ملزمین کو بھی گرفتار کیا ہے۔
یہ پورا واقعہ دہلی کے نظام الدین کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارکنگ کا تنازع رات دیر گئے ہوا۔ آصف قریشی اداکارہ ہما قریشی کے کزن بتائے جاتے ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔
Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate— IANS (@ians_india) August 8, 2025
Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ
آصف قریشی کی اہلیہ نے کہا
آصف قریشی کی اہلیہ نے کہا کہ میرے شوہر کو سازش کے تحت جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے۔ 9.30-10.00 بجے کے قریب، انہوں نے اپنی اسکوٹی گیٹ پر کھڑی کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ ایک طرف ہٹ جائیں۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور میرا آصف اکیلا کھڑا تھا۔ آصف نے کہا بیٹا گاڑی تھوڑی آگے کھڑی کرو لیکن وہ لڑکا گالیاں دینے لگا اور کہا کہ آکر بتاؤں گا۔ اس کے بعد لڑکا اوپر سے نیچے آیا اور تیز دھار چیز سے آصف کے سینے پر وار کیا۔ آصف کے سینے سے خون بہنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے بہنوئی جاوید کو گھر بلایا لیکن اس وقت تک آصف فوت ہو چکا تھا۔
VIDEO | Delhi: One person was killed in alleged parking dispute at Jangpura Bhogal Bazar Lane under Nizamuddin Police Station limits. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZTgYvwPmHX
آصف کے چچا سلیم قریشی نے کہا
آصف کے چچا سلیم قریشی نے بتایا کہ آصف کی عمر 42 سال تھی، وہ ریسٹورنٹ میں چکن سپلائی کرتا تھا۔ مجھے فون آیا کہ اسکوٹر پارک کرنے پر جھگڑا ہوا ہے۔ سکوٹر دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دو لوگ تھے۔ انہوں نے مل کر اس کی پٹائی کی۔
Delhi | A man, Asif Qureshi S/o Ilyas Qureshi, r/o Bhogal, Jangpura, aged 42 years, was murdered on 07/8/25 at around 10.30 pm following an altercation with the accused over the issue of parking of a scooter belonging to the accused. During the altercation, one of the accused…— ANI (@ANI) August 8, 2025
مزید پڑھیں: شہناز گل ہسپتال میں داخل، بھائی شہباز نے وارڈ سے تصویر شیئر کر دی، دعا میں ہزاروں ہاتھ اٹھے
دہلی پولیس کے مطابق 42 سالہ آصف قریشی ولد الیاس قریشی ساکن بھوگل، جنگ پورہ کو گزشتہ رات تقریباً 10:30 بجے اسکوٹر پارکنگ پر ملزمان کے ساتھ جھگڑے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جھگڑے کے دوران ایک ملزم نے متاثرہ کے سینے پر تیز دھار چیز سے مارا جس سے آصف کی موت واقع ہو گئی۔ ایف آئی آر نمبر 233/25 سیکشن 103(1)/3(5) بی این ایس کے تحت 08.08.25 کو درج کی گئی۔ ملزمان کی شناخت 19 سالہ اجول اور 18 سالہ گوتم کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔