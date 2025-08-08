Essay Contest 2025

پارکنگ تنازع پر اداکارہ ہما قریشی کے کزن کا قتل، دو ملزمان گرفتار - HUMA QURESHI BROTHER

اطلاعات کے مطابق آصف قریشی کو پارکنگ کے تنازع پر قتل کیا گیا۔ وہ اداکارہ ہما قریشی کے کزن بتائے جا رہے ہیں۔

پارکنگ تنازع پر اداکارہ ہما قریشی کے کزن کا قتل، دہلی پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا
پارکنگ تنازع پر اداکارہ ہما قریشی کے کزن کا قتل، دہلی پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 10:52 AM IST

نئی دہلی: دہلی میں اداکارہ ہما قریشی کے کزن کے قتل کی خبر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارکنگ کے تنازع پر آصف قریشی نامی شخص کو قتل کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں دو ملزمین کو بھی گرفتار کیا ہے۔

یہ پورا واقعہ دہلی کے نظام الدین کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارکنگ کا تنازع رات دیر گئے ہوا۔ آصف قریشی اداکارہ ہما قریشی کے کزن بتائے جاتے ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔

آصف قریشی کی اہلیہ نے کہا

آصف قریشی کی اہلیہ نے کہا کہ میرے شوہر کو سازش کے تحت جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے۔ 9.30-10.00 بجے کے قریب، انہوں نے اپنی اسکوٹی گیٹ پر کھڑی کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ ایک طرف ہٹ جائیں۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور میرا آصف اکیلا کھڑا تھا۔ آصف نے کہا بیٹا گاڑی تھوڑی آگے کھڑی کرو لیکن وہ لڑکا گالیاں دینے لگا اور کہا کہ آکر بتاؤں گا۔ اس کے بعد لڑکا اوپر سے نیچے آیا اور تیز دھار چیز سے آصف کے سینے پر وار کیا۔ آصف کے سینے سے خون بہنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے بہنوئی جاوید کو گھر بلایا لیکن اس وقت تک آصف فوت ہو چکا تھا۔

آصف کے چچا سلیم قریشی نے کہا

آصف کے چچا سلیم قریشی نے بتایا کہ آصف کی عمر 42 سال تھی، وہ ریسٹورنٹ میں چکن سپلائی کرتا تھا۔ مجھے فون آیا کہ اسکوٹر پارک کرنے پر جھگڑا ہوا ہے۔ سکوٹر دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دو لوگ تھے۔ انہوں نے مل کر اس کی پٹائی کی۔

مزید پڑھیں: شہناز گل ہسپتال میں داخل، بھائی شہباز نے وارڈ سے تصویر شیئر کر دی، دعا میں ہزاروں ہاتھ اٹھے

دہلی پولیس کے مطابق 42 سالہ آصف قریشی ولد الیاس قریشی ساکن بھوگل، جنگ پورہ کو گزشتہ رات تقریباً 10:30 بجے اسکوٹر پارکنگ پر ملزمان کے ساتھ جھگڑے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جھگڑے کے دوران ایک ملزم نے متاثرہ کے سینے پر تیز دھار چیز سے مارا جس سے آصف کی موت واقع ہو گئی۔ ایف آئی آر نمبر 233/25 سیکشن 103(1)/3(5) بی این ایس کے تحت 08.08.25 کو درج کی گئی۔ ملزمان کی شناخت 19 سالہ اجول اور 18 سالہ گوتم کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔

