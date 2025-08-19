حیدرآباد: عامر خان، آر مادھاون اور شرمن جوشی اداکاری والی کامیڈی ڈرامہ فلم تھری ایڈیٹس میں پروفیسر کا کردار ادا کرنے والے اداکار اچیوتا پوتدار 91 سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔فلم میں اپنے ڈائیلاگ 'ارے کیا کہنا کیا چاہتے ہو' سے مشہور اداکار نے ممبئی کے تھانہ جوپی اسپتال میں آخری سانس لی۔ اطلاعات کے مطابق انہیں عمر سے متعلق بیماریوں میں مبتلا تھے، جس کے باعث انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کا انتقال 18 اگست کو ہوا تھا۔کہا جا رہا ہے کہ ان کی آخری رسومات آج 19 اگست کو ادا کی جائیں گی۔اداکار کی موت سے فلم انڈسٹری میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔
بالی ووڈ کا سفر
اچیوتا پوتدار نہ صرف ہندی بلکہ مراٹھی فلم انڈسٹری میں بھی ایک بہترین اداکار تھے۔ وہیں اداکار کی موت سے فلم انڈسٹری میں کہرام مچ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے مداح انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے '3 ایڈیٹس'، 'ارد ستیہ' اور 'یہ دلگی' جیسی فلموں میں کام کیا ہے۔ انہوں نے 'واگل کی دنیا'، 'مجھ ہوشیل نہ'، 'مسز' جیسے ٹی وی شوز میں بھی قابل ستائش کام کیا ہے۔ ٹنڈولکر، 'بھارت کی کھوج'۔ آپ کو بتاتے چلیں، اچیوتا پوتدار نہ صرف ایک اداکار تھے بلکہ انہوں نے گریجویشن کے بعد ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس سے پہلے وہ مدھیہ پردیش کے ریوا میں بطور پروفیسر بھی کام کر چکے ہیں۔ وہ 1967 میں کیپٹن کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔
تینوں خانوں کے ساتھ کام کیا
یہی نہیں، اچیوتا پوتدار انڈین آئل کمپنی میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں 25 سال تک ایگزیکٹو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ 58 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے۔اس دوران انہوں نے تھیٹر، ڈرامہ اور ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیا اور یہیں سے انہوں نے اپنی اداکاری کو نکھارا۔ انہوں نے 1980 میں فلم آکروش سے بالی ووڈ میں قدم رکھا۔ اچیوتا پوتدار نے آر راجکمار، دبنگ 2، بھوت ناتھ، لگے رہو منا بھائی، پرینیتا، قیامت، داغ دا فائر، رنگیلا، دل والے، عاشق آوارہ، اور تیزاب جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے بالی ووڈ کے تینوں خانز کے ساتھ کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں 100 سے زائد فلموں میں قابل ستائش اداکاری کی۔