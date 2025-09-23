71 ویں نیشنل فلم ایوارڈز: موہن لال کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ، شاہ رخ خان کو اپنے کیریئر کا پہلا نیشنل ایوارڈ ملا
سب سے کم عمر دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حاصل کرنے والے موہن لال نے صدر مرمو سے یہ اعزاز حاصل کیا۔
نئی دہلی: نیشنل فلم ایوارڈز کی تقریب آج 23 ستمبر 2025 کو نئی دہلی کے وگیان بھون میں منعقد ہوئی۔ صدر دروپدی مرمو نے 2023 میں ریلیز ہونے والی فلموں کے لیے ایوارڈز پیش کیے، یہ سال اور بھی خاص ہے، کیونکہ بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے اپنے 33 سالہ کیریئر میں پہلا نیشنل ایوارڈ جیتا ہے۔ وہ یہ اعزاز وکرانت میسی کے ساتھ بانٹ رہے ہیں جنہوں نے فلم 12ویں فیل میں اپنی اداکاری کے لیے بہترین اداکار کا نیشنل ایوارڈ جیتا تھا۔ دریں اثنا، ساؤتھ کے سپر اسٹار موہن لال کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
ملیالم اداکار موہن لال نے منگل کو وگیان بھون، نئی دہلی میں منعقدہ 71 ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی تقریب میں سنیما میں ملک کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حاصل کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 65 سالہ سپر اسٹار کو یہ ایوارڈ دیا۔
موہن لال نے اپنی تقریر میں اس اعزاز کو ملیالم فلم انڈسٹری کے لیے وقف کیا، اسے اس کی میراث، تخلیقی صلاحیتوں اور لچک کی اجتماعی پہچان قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "یہ لمحہ میرا اکیلے کا نہیں ہے؛ یہ پوری ملیالم انڈسٹری کا ہے۔ میں نے کبھی اس دن کے سچ ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اور میں اپنی صنعت کے پیش رو اور اپنے مداحوں کی جانب سے یہ ایوارڈ قبول کرتا ہوں،"
موہن لال دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حاصل کرنے والے اب تک کے سب سے کم عمر اور فلمساز ادور گوپال کرشنن کے بعد کیرالہ کے دوسرے فنکار ہیں۔ تقریب میں اداکار کے شاندار چار دہائیوں پر محیط کیرئیر کی نمائش کرنے والا ایک مختصر مانٹیج پیش کیا گیا، جس پر خوب تالیاں بجیں۔
شکریہ ادا کرتے ہوئے، دریشیم اسٹار نے کہا کہ یہ اعزاز ذاتی سنگ میل سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا، " یہ لمحہ اکیلے میرا نہیں ہے، یہ پوری ملیالم سنیما برادری سے تعلق رکھتا ہے،"
شاہ رخ خان اور رانی مکھرجی کو مرد اور خواتین کیٹیگریز میں بہترین اداکار کے قومی ایوارڈز ملے۔ ایس آر کے کو یہ اعزاز فلم جوان میں ان کے کام کے لیے ملا، جبکہ رانی مکھرجی نے مسز چٹرجی بمقابلہ ناروے میں اپنے کردار کے لیے یہ اعزاز حاصل کیا۔
