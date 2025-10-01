شاہ رخ خان ملک کے کامیاب ترین اسٹار بن گئے، دیپیکا پڈوکون کو ’دی موسٹ پاپولر ٹائٹل‘ کا خطاب ملا
آئی ایم ڈی بی نےہندوستانی سنیما کے25 سال'کی فہرست جاری کی ہے،جس میں شاہ رخ خان کو ہندوستان کا کامیاب ترین اسٹار قراردیا گیا ہے۔
ممبئی: بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون اسکرین کی سپر ہٹ جوڑی ہیں۔ یہ جوڑی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ آئی ایم ڈی بی نے اپنی "ہندوستانی سنیما کے 25 سال" کی فہرست جاری کی، جس میں بالی ووڈ کے بادشاہ کہلانے والے شاہ رخ خان کو بھارت کا کامیاب ترین اسٹار قرار دیا، جب کہ بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون نے بھی ایک نیا سنگ میل عبور کیا۔
منگل کو، آئی ایم ڈی بی نے "ہندوستانی سنیما کے 25 سال (2000-2025)" جاری کیا۔ آئی ایم ڈی بی کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان ہندوستان کے سب سے کامیاب اسٹار کے طور پر ابھرے ہیں، جو 130 مقبول ترین ہندوستانی فلموں میں سے 20 میں نظر آئے ہیں۔
آئی ایم ڈی بی کے مطابق، شاہ رخ خان 2000 کی دہائی کے اوائل میں بہت زیادہ ہٹ تھے۔ انہوں نے 2000 اور 2004 کے درمیان ریلیز ہونے والی 25 مقبول ترین فلموں میں سے آٹھ میں اداکاری کی۔ اس عرصے کے دوران وہ مسلسل پانچ سال تک ٹاپ فلموں کی فہرست میں سرفہرست رہے۔ وہ 2024 تک ہر ہفتے مشہور ہندوستانی مشہور شخصیات کی IMDb کی فہرست میں مسلسل ٹاپ 10 میں بھی شامل رہے۔
شاہ رخ خان نے اس شاندار کامیابی پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ رخ نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ "میں جن فلموں کا حصہ رہا ہوں ان کے اثرات کو دیکھنا حیرت انگیز اور متاثر کن ہے۔ میرا واحد مقصد ہمیشہ سے لوگوں کو تفریح فراہم کرنا اور کہانی سنانے کے ذریعے ان کی محبت جیتنا رہا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ سنیما کی طاقت زبان اور ثقافت سے بالاتر ہونے میں ہے۔
یہ جنوری 2000 اور اگست 2025 کے درمیان ہر سال ریلیز ہونے والی سرفہرست پانچ مقبول ترین ہندوستانی فلموں کی فہرست ہے، جن کی مجموعی طور پر دنیا بھر میں 9.1 ملین سے زیادہ صارف کی درجہ بندی ہوتی ہے۔
بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون آئی ایم ڈی بی کی 25 سال کے ہندوستانی سنیما رپورٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ انہیں پچھلے 25 سالوں میں "مقبول ترین ٹائٹل" کا خطاب بھی ملا۔
آئی ایم ڈی بی کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں دیپیکا نے شیئر کیا، 'جب میں نے اپنا سفر شروع کیا تو مجھے اکثر بتایا گیا کہ عورت کو اپنے کیریئر کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے یا اس سے کامیابی کی کیا امید کی جاتی ہے۔
دیپیکا نے مزید کہا، 'تاہم، شروع سے ہی میں سوال پوچھنا، لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا، انہیں چھیڑنا، زیادہ مشکل راستہ اختیار کرنا جیسے حالات کو چیلنج کرنے سے کبھی نہیں ڈرتی، تاکہ ہم اس سانچے کو نئی شکل دے سکیں جس میں ہم سب سے فٹ ہو سکتے ہیں۔