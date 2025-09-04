خواتین پر مبنی ساؤتھ کی فلم نے ریکارڈ قائم کر دیا، 7 دنوں میں 100 کروڑ کا بزنس، اب ہندی میں ریلیز

حیدرآباد: ساؤتھ سینما سے ریلیز ہونے والی خاتون سپر ہیرو فلم لوکا نے دنیا بھر کے باکس آفس پر دھوم مچا دی ہے۔ لوکا نے باکس آفس پر صرف ایک ہفتے میں 100 کروڑ روپے کما کر بڑے فلمسازوں کو مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ ملیالم فلم لوکا 28 اگست کو ریلیز ہوئی تھی اور آج 4 اگست کو ریلیز کے آٹھویں دن چل رہی ہے۔ فلم نے ان آٹھ دنوں میں 100 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی لوکا جنوبی سنیما کی پہلی خواتین پر مبنی 100 کروڑ بزنس کرنے والی فلم بن گئی ہے۔ اس فہرست میں فلم نے ساؤتھ کی بڑی ہیروئنوں کی فلموں کو بھی شکست دی ہے۔ اب فلم لوکا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر اس کا ہندی ورژن آج 4 ستمبر کو ریلیز کردیا گیا ہے اور فلم کا ہندی ٹریلر بھی سامنے آگیا ہے۔
Thank you all for this endless ocean of love !#Lokah #TheyLiveAmongUs@DQsWayfarerFilm @dulQuer @dominicarun@NimishRavi@kalyanipriyan@naslen__ @JxBe @chamanchakko @iamSandy_Off @santhybee @AKunjamma pic.twitter.com/cvu4XHDzi5— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) September 3, 2025
بالی ووڈ ستاروں نے تعریف کی
عالیہ بھٹ بھی اس فلم سے بہت متاثر ہیں اور آج 4 اگست کو انہوں نے اپنے انسٹا سٹوری پر ایک پوسٹ شیئر کی اور لکھا، کتنی پراسرار فلم ہے، میں بہت خوش ہوں کہ اسے اتنا پیار مل رہا ہے، اس قسم کے سینما کو میرا تعاون اور پیار، آج لوکا ہندی میں ریلیز ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی اکشے کمار نے اپنی سابق پوسٹ میں لکھا ہے، خاندان میں ٹیلنٹ ہے، میں نے سنا تھا اور اب دیکھا ہے، پریہ درشن صاحب کی بیٹی کلیانی پریہ درشن کی فلم لوکا کو بہت پیار مل رہا ہے، میری طرف سے پوری ٹیم کو مبارکباد، ہندی میں بھی اسے بہت پیار ملے۔
The world of Lokah — Chapter One: Chandra, is expanding. Hindi version releases in theatres on September 4th! Book your tickets now ✨#Lokah #TheyLiveAmongUs@DQsWayfarerFilm @PenMovies @dulQuer @dominicarun@NimishRavi@kalyanipriyan@naslen__ @JxBe @chamanchakko… pic.twitter.com/NnH2B6PaQY— Dulquer Salmaan (@dulQuer) September 2, 2025
ان خواتین پر مبنی فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا
لوکا نے ایک ہفتے میں دنیا بھر میں 101 کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی لوکا نے انوشکا شیٹی کی چار سب سے زیادہ کمائی کرنے والی خواتین پر مبنی فلموں مہانتی (85 کروڑ روپے)، رودرما دیوی (80 کروڑ روپے)، ارودتھی (68.5 کروڑ روپے) اور بھاگمتی (64 کروڑ روپے) کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب کلیانی پریہ درشنی کی یہ عورت پر مبنی فلم ساؤتھ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے اور اب ہندی میں بھی اس کا جادو نظر آنے والا ہے۔
#Lokah ❤️@naslen__ @dulQuer pic.twitter.com/szsi5QeQn5— Tovino Thomas (@ttovino) September 3, 2025
بھارت میں 50 کروڑ؟
سیک نلک کے مطابق لوک چیپٹر 1 چندرا صرف 30 کروڑ روپے کے بجٹ پر بننے والی فلم نے 2.7 کروڑ روپے (ملیالم) کے ساتھ اپنا کھاتہ کھولا۔ دوسرے دن اس نے 4 کروڑ روپے کمائے، تیسرے دن 7.6 کروڑ روپے، چوتھے دن 10.1 کروڑ، پانچویں دن 7.2 کروڑ، چھٹے دن 7.65 کروڑ روپے اور ساتویں دن 7.19 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ بھارت میں لوکا کا کلیکشن 47.32 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے اور اس ہفتے کے آخر سے پہلے، فلم گھریلو باکس آفس پر آسانی سے 50 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر لے گی۔ لوکا کو ساؤتھ اسٹار دولکر سلمان نے پروڈیوس کیا ہے اور یہ فلم وے فیئرر فلمز کے بینر تلے بنائی گئی ہے اور اس کے ڈائریکٹر ڈومینک ارون ہیں۔
Talent runs in the family…suna thaa, ab dekh liya! Hearing lovely things about the brilliant acting chops of @kalyanipriyan, Priyadarshan Sir’s daughter. My best wishes to her and the entire team of #Lokah on their Hindi version release. More power 🙌— Jolly Mishra - Asli Jolly from Kanpur (@akshaykumar) September 3, 2025