یکم اکتوبر سے بدلنے والی ہے آپ کی زندگی ۔ نئے اصول آپ کی جیب پر ڈالیں گے بوجھ

Published : September 25, 2025 at 4:28 PM IST
حیدرآباد: ستمبر کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اکتوبر شروع ہوگا۔ جوں جوں ہر مہینے کا پہلا دن قریب آتا ہے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ نئے مہینے میں کون سے نئے قوانین متعارف کرائے جائیں گے، جس سے ان کی زندگی متاثر ہوگی۔ ان تبدیلیوں سے ہر کسی کی جیب متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو کسی نہ کسی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔
واضح رہے کہ یکم اکتوبر بروز بدھ سے کئی قوانین تبدیل ہو رہے ہیں یا نئے قوانین لاگو ہونے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو ان قوانین کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ مزید جانیں
ایل پی جی اور سی این جی کی قیمتیں
حکومتی تیل کمپنیاں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر کی قیمتیں اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ نئی قیمتیں بھی اسی دن سے لاگو ہوں گی۔ اطلاعات کے مطابق گیس کمپنیوں نے ستمبر میں قیمتوں میں تقریباً 51 روپے 50 پیسے کی کمی کی تھی۔ یہ کمی کمرشل گیس پر کی گئی تھی۔ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس ماہ ان میں کتنی کمی آتی ہے۔
UPI ادائیگیوں میں تبدیلیاں
اکتوبر کے پہلے دن یعنی یکم اکتوبر 2025 سے UPI ادائیگیوں میں بھی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص گوگل پے، فون پے یا دیگر ایپس کے ذریعے براہ راست کسی کو رقم منتقل نہیں کر سکے گا۔ نئے قوانین کے مطابق، UPI "کلیکٹ ریکوسٹ" یا پل ٹرانزیکشن فیچر کو بند کر دے گا۔ پہلے، یہ خصوصیت آپ کو کسی سے بھی ادائیگی کی درخواست کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ این پی سی آئی نے یہ فیصلہ دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا ہے۔ یہ محفوظ UPI ادائیگیوں کو یقینی بنائے گا۔
ای پی ایف او کا تحفہ
تہوار کے موسم کے درمیان، کروڑوں پی ایف ممبران کو ایک بڑا تحفہ مل سکتا ہے۔ غور طلب ہے کہ ای پی ایف او بورڈ کی میٹنگ اگلے اکتوبر میں ہونے والی ہے، جہاں پی ایف کھاتہ داروں کو اے ٹی ایم کے ذریعے اپنے کھاتوں سے رقوم نکالنے کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی جا سکتی ہے۔ حکومت کم از کم پنشن کے حوالے سے بھی بڑا اعلان کر سکتی ہے۔ فی الحال، تمام اراکین کو کم از کم 1,000 روپے کی پنشن ملتی ہے۔ اسے ₹1,500 یا ₹2,500 تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ بورڈ اپنی نئی ڈیجیٹل سروس EPFO 3.0 بھی شروع کر سکتا ہے۔
ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کی سہولت
اکتوبر سے، ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ PFRDA اس خصوصیت کو نئے متعدد اسکیم فریم ورک کے تحت پیش کر رہا ہے۔ پہلے، ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے صرف ایک اسکیم میں سرمایہ کاری کی اجازت تھی۔
ٹرین ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں تبدیلی
یکم اکتوبر سے، ریلوے ٹکٹوں کی بکنگ کے نئے قوانین نافذ کر رہا ہے۔ پہلے 15 منٹ تک، صرف وہی لوگ ٹکٹ بک کر سکیں گے جن کے آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹس ان کے آدھار کارڈ سے منسلک ہیں۔ یہ اصول عام سلیپر کلاس ٹکٹ بکنگ پر لاگو ہوتا ہے۔ پہلے یہ اصول صرف تتکال ٹکٹ بکنگ پر لاگو ہوتے تھے۔
این پی ایس کے قوانین میں تبدیلیاں
پنشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نئے مہینے سے این پی ایس قوانین میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق، بہت سے لوگ، بشمول غیر سرکاری شعبے کے ملازمین، اب ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔
آن لائن گیمنگ کے نئے قوانین لاگو کیے جائیں گے
مرکز کی مودی حکومت نے یکم اکتوبر 2025 سے آن لائن گیمنگ کے حوالے سے نئے قوانین کو لاگو کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی اس قانون کو اپنی منظوری دے دی ہے۔ حکومت نے فراڈ کو روکنے کے لیے اس پر عمل درآمد کیا ہے۔
بینک کام نہیں کریں گے
اکتوبر کے مہینے میں کئی تہوار اور تقریبات ہیں، جس کی وجہ سے بینک کام نہیں کریں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اکتوبر کے مہینے کی چھٹیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ معلومات کے مطابق رواں ماہ تقریباً 20 دن بینک بند رہیں گے۔ تاہم، یہ تعطیلات ریاست اور اس کے تہواروں پر منحصر ہوں گی۔
