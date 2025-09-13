خراب CIBIL کی وجہ سے آپ کو قرض نہیں مل رہا ہے، پریشان نہ ہوں... ان تجاویز پر عمل کریں، فوری طور پر رقم ملے گی
اگر آپ کی آمدنی مستحکم ہے لیکن آپ کا کریڈٹ سکور خراب ہے تو مشترکہ قرض لینا ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔
نئی دہلی: آج کل بہت سے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی بینک یا دیگر مالیاتی اداروں سے قرض لینے کا سوچتے ہیں، لیکن CIBIL اسکور کے خراب ہونے کی وجہ سے، انہیں اکثر منفی جواب ملتا ہے۔ CIBIL یا کریڈٹ سکور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آیا آپ نے پہلے اپنے قرض یا کریڈٹ کارڈ کو وقت پر ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر سکور کم ہے، تو بینک آپ کو ایک پرخطر صارف سمجھتے ہیں اور قرض دینے میں ہچکچاتے ہیں۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ آسان اقدامات سے آپ رقم کا بندوبست کر سکتے ہیں۔
1. مشترکہ قرض کا اختیار
اگر آپ کی آمدنی مستحکم ہے لیکن آپ کا کریڈٹ سکور خراب ہے تو مشترکہ قرض لینا ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ اس میں خاندان کا کوئی فرد یا دوست جیسا قابل اعتماد شخص شریک درخواست گزار بن سکتا ہے۔ اگر گارنٹر کا CIBIL اسکور اچھا ہے، تو بینک قرض کی منظوری دینے میں زیادہ آرام دہ ہیں۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے مددگار ہے جنہیں کم سکور ہونے کے باوجود قرض کی ضرورت ہے۔
2. این بی ایف سی سے قرض لیں۔
کئی بار بینک ایسے صارفین کو قرض دینے سے انکار کر دیتے ہیں جن کے CIBIL اسکور کم ہوتے ہیں۔ ایسی صورت حال میں نان بینکنگ فنانشل کمپنی ایک آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ این بی ایف سی کم کریڈٹ اسکور والے صارفین کو بھی قرض دیتے ہیں۔ اگرچہ سود کی شرح بینکوں سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ عمل تیز اور آسان ہے۔
3. جمع پر مبنی قرض
اگر آپ کے پاس فکسڈ ڈپازٹ، ایل آئی سی پالیسی یا پی پی ایف اکاؤنٹ ہے، تو اس جمع رقم کی بنیاد پر قرض بھی لیا جا سکتا ہے۔ بینک اس قسم کے قرض کو اتنا خطرناک نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ قرض کی حفاظت آپ کی جمع سرمایہ کاری سے یقینی ہوتی ہے۔ بینک قرض کی رقم کا فیصلہ ڈپازٹ کی رقم کے مطابق کرتا ہے اور ادائیگی کے لیے ایک مقررہ وقت دیتا ہے۔
4. ایڈوانس تنخواہ کا قرض
کچھ مالیاتی کمپنیاں پیشگی تنخواہ کی شکل میں قرضے پیش کرتی ہیں۔ یہ عام طور پر آپ کی ماہانہ آمدنی سے تین گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس عمل میں شامل کاغذی کارروائی بہت کم ہے اور قرض کی ادائیگی آسان قستوں میں کی جا سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جنہیں فوری طور پر نقد رقم کی ضرورت ہے۔
5. اپنے CIBIL سکور پر توجہ دیں۔
بینک اور مالیاتی ادارے CIBIL سکور کو قرض ادا کرنے کی آپ کی صلاحیت کا ایک پیمانہ سمجھتے ہیں۔ خراب سکور کا مطلب ہے کہ آپ نے ماضی میں کبھی بھی قرض یا کریڈٹ کارڈ کا بل وقت پر ادا نہیں کیا ہے۔ لہذا، قرض لینے سے پہلے اپنے کریڈٹ سکور کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ بروقت ادائیگیاں کریں اور پرانے واجبات کا تصفیہ کریں۔
یہ اقدامات کم CIBIL سکور کے باوجود بھی قرض حاصل کرنے کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ پانچ طریقے ضرورت مندوں کے لیے مالی امداد کا راستہ کھول سکتے ہیں۔