نئی دہلی: جمہوریت میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے لیڈروں کے اثاثوں کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کا حصہ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) کی تازہ ترین رپورٹ ہے، جس میں ملک کے وزرائے اعلیٰ کے ظاہر کردہ اثاثوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان دولت میں بہت فرق ہے- کچھ انتہائی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، جب کہ کچھ اربوں کے اثاثوں کے مالک ہیں۔
رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سب سے کم اثاثوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے کل اعلان کردہ اثاثے 15 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ ہیں۔ عام لیڈروں کے مقابلے میں یہ بہت کم سمجھا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو اس فہرست میں سب سے امیر ترین وزرائے اعلیٰ میں شامل ہیں۔ ان کے کل اثاثے 931 کروڑ روپے سے زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ نائیڈو اس فہرست میں مسلسل سرفہرست ہیں، اس کے بعد اروناچل پردیش کے وزیر اعلی پیما کھانڈو 332 کروڑ روپے کے اثاثوں کے ساتھ ہیں۔
کم اثاثوں والے دیگر وزرائے اعلیٰ میں جموں و کشمیر کے عمر عبداللہ (55 لاکھ روپے) اور کیرالہ کے پنارائی وجین (ایک کروڑ روپے سے کچھ زیادہ) شامل ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 51 کروڑ روپے ہے، جس سے وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔
کئی دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اپنے اثاثوں میں نسبتاً معمولی ہیں، جن میں یوپی کے یوگی آدتیہ ناتھ (1.54 کروڑ روپے)، بہار کے نتیش کمار (1.64 کروڑ روپے)، پنجاب کے بھگونت مان (1.97 کروڑ روپے) اور چھتیس گڑھ کے وشنو دیو سائی (8 کروڑ روپے) شامل ہیں۔
فہرست میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔ صرف دو خواتین وزرائے اعلیٰ کے اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے ممتا بنرجی اور دہلی کی ریکھا گپتا۔
اے ڈی آر کی رپورٹ کے مطابق ملک کے 31 وزرائے اعلیٰ کے مشترکہ اثاثے تقریباً 1,630 کروڑ روپے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزرائے اعلیٰ اپنے حلف نامے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں جو محکمہ انکم ٹیکس کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ملک بھر میں حلف ناموں کی کتنی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔
اے ڈی آر کی مغربی بنگال ٹیم کوآرڈینیٹر اجینی حلیم کا کہنا ہے کہ حلف ناموں کے ساتھ جمع کرائے گئے دستاویزات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ عام عوام اور محققین اس بنیاد پر لیڈروں کے اثاثوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ سے واضح ہے کہ ملک کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان اثاثوں کا فرق بہت بڑا ہے اور یہ عوام کے لیے شفافیت اور احتساب کی جانب ایک اہم اشارہ ہے۔
