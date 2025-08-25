ETV Bharat / business

ملک کا سب سے امیر اور غریب ترین وزیر اعلیٰ کون ہے؟ فہرست دیکھیں - RICHEST AND POOREST CM OF INDIA

بھارت کے وزرائے اعلیٰ کی دولت میں فرق بے نقاب ہو گیا ہے۔ ممتا بنرجی غریب ترین ہیں، چندرابابو نائیڈو سب سے امیر ہیں۔

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 25, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read

نئی دہلی: جمہوریت میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے لیڈروں کے اثاثوں کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کا حصہ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) کی تازہ ترین رپورٹ ہے، جس میں ملک کے وزرائے اعلیٰ کے ظاہر کردہ اثاثوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان دولت میں بہت فرق ہے- کچھ انتہائی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، جب کہ کچھ اربوں کے اثاثوں کے مالک ہیں۔

رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سب سے کم اثاثوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے کل اعلان کردہ اثاثے 15 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ ہیں۔ عام لیڈروں کے مقابلے میں یہ بہت کم سمجھا جاتا ہے۔

آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو (Etv Bharat)

اس کے ساتھ ہی آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو اس فہرست میں سب سے امیر ترین وزرائے اعلیٰ میں شامل ہیں۔ ان کے کل اثاثے 931 کروڑ روپے سے زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ نائیڈو اس فہرست میں مسلسل سرفہرست ہیں، اس کے بعد اروناچل پردیش کے وزیر اعلی پیما کھانڈو 332 کروڑ روپے کے اثاثوں کے ساتھ ہیں۔

کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین
کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین (Etv Bharat)

کم اثاثوں والے دیگر وزرائے اعلیٰ میں جموں و کشمیر کے عمر عبداللہ (55 لاکھ روپے) اور کیرالہ کے پنارائی وجین (ایک کروڑ روپے سے کچھ زیادہ) شامل ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 51 کروڑ روپے ہے، جس سے وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔

جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ (Etv Bharat)

کئی دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اپنے اثاثوں میں نسبتاً معمولی ہیں، جن میں یوپی کے یوگی آدتیہ ناتھ (1.54 کروڑ روپے)، بہار کے نتیش کمار (1.64 کروڑ روپے)، پنجاب کے بھگونت مان (1.97 کروڑ روپے) اور چھتیس گڑھ کے وشنو دیو سائی (8 کروڑ روپے) شامل ہیں۔

اروناچل پردیش کے وزیر اعلی پیما کھانڈو
اروناچل پردیش کے وزیر اعلی پیما کھانڈو (Etv Bharat)

فہرست میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔ صرف دو خواتین وزرائے اعلیٰ کے اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے ممتا بنرجی اور دہلی کی ریکھا گپتا۔

اے ڈی آر کی رپورٹ کے مطابق ملک کے 31 وزرائے اعلیٰ کے مشترکہ اثاثے تقریباً 1,630 کروڑ روپے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزرائے اعلیٰ اپنے حلف نامے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں جو محکمہ انکم ٹیکس کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ملک بھر میں حلف ناموں کی کتنی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔

یوپی کے وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ
یوپی کے وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ (Etv Bharat)

اے ڈی آر کی مغربی بنگال ٹیم کوآرڈینیٹر اجینی حلیم کا کہنا ہے کہ حلف ناموں کے ساتھ جمع کرائے گئے دستاویزات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ عام عوام اور محققین اس بنیاد پر لیڈروں کے اثاثوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ سے واضح ہے کہ ملک کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان اثاثوں کا فرق بہت بڑا ہے اور یہ عوام کے لیے شفافیت اور احتساب کی جانب ایک اہم اشارہ ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی: جمہوریت میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے لیڈروں کے اثاثوں کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کا حصہ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) کی تازہ ترین رپورٹ ہے، جس میں ملک کے وزرائے اعلیٰ کے ظاہر کردہ اثاثوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان دولت میں بہت فرق ہے- کچھ انتہائی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، جب کہ کچھ اربوں کے اثاثوں کے مالک ہیں۔

رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سب سے کم اثاثوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے کل اعلان کردہ اثاثے 15 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ ہیں۔ عام لیڈروں کے مقابلے میں یہ بہت کم سمجھا جاتا ہے۔

آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو (Etv Bharat)

اس کے ساتھ ہی آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو اس فہرست میں سب سے امیر ترین وزرائے اعلیٰ میں شامل ہیں۔ ان کے کل اثاثے 931 کروڑ روپے سے زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ نائیڈو اس فہرست میں مسلسل سرفہرست ہیں، اس کے بعد اروناچل پردیش کے وزیر اعلی پیما کھانڈو 332 کروڑ روپے کے اثاثوں کے ساتھ ہیں۔

کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین
کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین (Etv Bharat)

کم اثاثوں والے دیگر وزرائے اعلیٰ میں جموں و کشمیر کے عمر عبداللہ (55 لاکھ روپے) اور کیرالہ کے پنارائی وجین (ایک کروڑ روپے سے کچھ زیادہ) شامل ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 51 کروڑ روپے ہے، جس سے وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔

جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ (Etv Bharat)

کئی دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اپنے اثاثوں میں نسبتاً معمولی ہیں، جن میں یوپی کے یوگی آدتیہ ناتھ (1.54 کروڑ روپے)، بہار کے نتیش کمار (1.64 کروڑ روپے)، پنجاب کے بھگونت مان (1.97 کروڑ روپے) اور چھتیس گڑھ کے وشنو دیو سائی (8 کروڑ روپے) شامل ہیں۔

اروناچل پردیش کے وزیر اعلی پیما کھانڈو
اروناچل پردیش کے وزیر اعلی پیما کھانڈو (Etv Bharat)

فہرست میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔ صرف دو خواتین وزرائے اعلیٰ کے اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے ممتا بنرجی اور دہلی کی ریکھا گپتا۔

اے ڈی آر کی رپورٹ کے مطابق ملک کے 31 وزرائے اعلیٰ کے مشترکہ اثاثے تقریباً 1,630 کروڑ روپے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزرائے اعلیٰ اپنے حلف نامے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں جو محکمہ انکم ٹیکس کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ملک بھر میں حلف ناموں کی کتنی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔

یوپی کے وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ
یوپی کے وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ (Etv Bharat)

اے ڈی آر کی مغربی بنگال ٹیم کوآرڈینیٹر اجینی حلیم کا کہنا ہے کہ حلف ناموں کے ساتھ جمع کرائے گئے دستاویزات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ عام عوام اور محققین اس بنیاد پر لیڈروں کے اثاثوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ سے واضح ہے کہ ملک کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان اثاثوں کا فرق بہت بڑا ہے اور یہ عوام کے لیے شفافیت اور احتساب کی جانب ایک اہم اشارہ ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

ADR REPORT ON RICHEST CMOMAR ABDULLAH WEALTHWHO IS RICHEST CMبھارت کا امیر اور غریب وزیراعلیٰRICHEST AND POOREST CM OF INDIA

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.